«Сами виноваты». В Госдепе прокомментировали гибель президента Ирана

Миллер заявил, что вина иранских властей в решении использовать для перевозки первых лиц страны 45-летний американский вертолет в плохих метеоусловиях. Об этом он сказал на брифинге для журналистов.

Также представитель Госдепа обвинил Иран в использовании правительственного авиапарка для транспортных перевозок «в поддержку терроризма».

Вечером в воскресенье, 19 мая, стало известно о том, что вертолет президента Раиси потерпел крушение. Спасатели нашли обломки воздушного судна лишь спустя несколько часов. Выяснилось, что вертолет полностью выгорел, а все пассажиры и члены экипажа погибли. На борту кроме президента Ирана находились глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, глава провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати, имам мечети города Тебриз Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем, глава подразделения охраны президента Сейед Мехди Мусави, технический офицер и два пилота.