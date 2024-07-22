22 июля 2024, 17:09

«Самая большая угроза». Бербок резко высказалась о России

Global Look Press
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Глава МИД Германии Анналена Бербок резко высказалась по поводу России. Она опубликовала пост на странице в социальной сети Х.

«На сегодняшний день Россия - самая большая угроза безопасности для нас и для нашего мира в Европе», - заявила министр.

По ее словам, западные страны якобы хотели других отношений с Россией, но ничего не получилось.

Бизнесмен Ким Дотком призвал государства Евросоюза заключить мир с Россией. Он отметил, что лидеры ЕС выглядит «полными дураками» , вступив в конфликт с российской стороной вслед за американским лидером Джо Байденом.

Бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад выразил мнение, что США должны начать переговоры с Россией о разоружении.

Европа Россия
22 июля 2024, 17:01
Стало известно, кто сыграл ключевую роль в выходе Байдена из предвыборной гонки
Global Look Press
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Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сыграла главную роль в отказе американского лидера Джо Байдена от участия в грядущих выборах. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Пелоси никогда публично не призывала Байдена к выходу из предвыборной гонки, но за кулисами она методично вела беседы с донорами Демпартии и конгрессменами, чтобы повлиять на их мнение.

«Пелоси сыграла ключевую роль в деликатном подначивании президента Джо Байдена к отказу от участия», - отметили авторы репортажа.

Когда тема отказа президента США от участия в выборах угасала, Пелоси начинала снова ее разжигать.

Член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик заявил, что история с «карикатурно нелепым президентом зашла слишком далеко», поэтому кандидата от Демпартии пришлось поменять. Но это не поможет демократам «спасти лицо» в предвыборной гонке.

США Выборы президента США Джо Байден Выборы
22 июля 2024, 16:00
Российский генпрокурор впервые прилетел в Северную Корею
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Генпрокурор Игорь Краснов впервые в истории сотрудничества надзорных ведомств России и Северной Кореи совершил визит в Пхеньян. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

У трапа авиалайнера Краснова встретили представители руководства Центральной прокуратуры КНДР.

По информации пресс-службы, ведомства обеих стран более 10 лет ведут конструктивный диалог. Соглашение о сотрудничестве государства подписали в 2010 году.

Незадолго до визита Краснова в Пхеньяне прошел курс лекций представителей надзорного ведомства и Военного университета Минобороны России об основных направлениях и специфике деятельности российской прокуратуры.

Ранее лидер Северной Кореи принял военную делегацию во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко. Подробности встречи не публиковались.

Генпрокуратура РФ Северная Корея КНДР
22 июля 2024, 13:48
Песков напомнил о недружественной риторике в высказываниях Харрис
Global Look Press
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Кремль не может оценить кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США, так как в России до сих пор не заметили серьезного вклада в двусторонние отношения с ее стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, чьи слова привел РБК.

«Были некоторые заявления, которые изобиловали недружественной риторикой, других действий со знаком плюс или минус не фиксировали до сих пор» - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Журналисты попросили Пескова оценить решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Эта тема не может быть приоритетной на повестке дня в России, ответил пресс-секретарь главы государства.

Происходящее в США в последние годы научило Россию ничему не удивляться. Это касается и недавнего решения американского лидера об участии в выборах.

Кремль Дмитрий Песков
22 июля 2024, 13:14
«Наихудший период в истории». Песков — о российско-американских отношениях
РИА «Новости»
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Отношения с Соединенными Штатами важны для России. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Для нас очень важно будущее российско-американских отношений, которые сейчас переживают наихудший период в истории», - сказал он.

Кремль Дмитрий Песков Международные отношения Россия История

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