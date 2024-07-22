«Самая большая угроза». Бербок резко высказалась о России
Глава МИД Германии Анналена Бербок резко высказалась по поводу России. Она опубликовала пост на странице в социальной сети Х.
«На сегодняшний день Россия - самая большая угроза безопасности для нас и для нашего мира в Европе», - заявила министр.
По ее словам, западные страны якобы хотели других отношений с Россией, но ничего не получилось.
Бизнесмен Ким Дотком призвал государства Евросоюза заключить мир с Россией. Он отметил, что лидеры ЕС выглядит «полными дураками» , вступив в конфликт с российской стороной вслед за американским лидером Джо Байденом.
Бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад выразил мнение, что США должны начать переговоры с Россией о разоружении.