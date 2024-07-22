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«На сегодняшний день Россия - самая большая угроза безопасности для нас и для нашего мира в Европе», - заявила министр.

По ее словам, западные страны якобы хотели других отношений с Россией, но ничего не получилось.

Бизнесмен Ким Дотком призвал государства Евросоюза заключить мир с Россией. Он отметил, что лидеры ЕС выглядит «полными дураками» , вступив в конфликт с российской стороной вслед за американским лидером Джо Байденом.

Бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель генерал Эрих Вад выразил мнение, что США должны начать переговоры с Россией о разоружении.