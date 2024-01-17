17 января 2024, 07:20

Салливан указал на вступление мира в новую эру международных отношений

РИА «Новости»
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Международное сообщество вышло на зарю новой эры, в которой ведущие государства начали соперничать за свое право определять существующий миропорядок. Об этом на брифинге в Давосе заявил представитель Белого дома Джейк Салливан.

По его словам, нынешнюю ситуацию можно сравнить с 30-ми годами прошлого столетия.

«Но мы не станем уходить в режим самоизоляции и добьемся, чтобы история не повторилась. В настоящее время ведущие державы гораздо более зависят друг от друга, чем на любом отрезке Холодной войны. США тоже конкурируют за тот формат мира, который мы хотим построить», - подчеркнул Салливан.

Чиновник отметил, что мир не обречен повторять прошлое.

«США мобилизуют мир, чтобы дать твердый отпор агрессии, проводят активную и интенсивную дипломатию, инвестируют в источники силы, адаптируют экономическую систему к любым вызовам, как сегодняшнего, так и завтрашнего дня», - добавил представитель Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин включил государство в число стран с мировым авторитетом.

США Международные отношения
17 января 2024, 07:38
Идею завоевания России назвали заведомо провальной
РИА «Новости»
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Планы по завоеванию России были обречены на поражение с самого начала. Об этом в социальной сети X сообщил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Это просто абсурд. Вы не создадите мигом силу, не создадите на коленке армию, которая способна завоевать Россию. У такой идеи никогда не было шансов не успех», - написал он.

Политическое руководство России неоднократно отмечало, что военный блок НАТО нацелен на прямую конфронтацию со страной. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что расширение альянса не примет Европе безопасности.

МИД России также подчеркивал, что страна готова к диалогу с Западом, но только на равноправной основе с отказом НАТО от милитаризации континента.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Запад не отказался от претензии на глобальное превосходство и агрессии. По его словам, альянс значительно активизировал свою деятельность рядом с границами страны.

Россия Запад НАТО
17 января 2024, 02:51
Греческий сухогруз попал под удар в Красном море
РИА «Новости»
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Британская компания Ambrey зафиксировала обстрел торгового судна у берегов Йемена, принадлежащему Греции и шедшему под флагом Мальты. Об этом написало агентство Reuters.

«Балкер под флагом Мальты, принадлежащий Греции, по сообщениям, подвергся удару и был поражен ракетой примерно в 76 морских милях от Салифа, Йемен», - указали в сообщении.

Это также подтвердили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Отмечается, что поступило сообщение об инциденте, произошедшем «примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене».

По данным UKMTO, под обстрел попал экипаж греческого сухогруза Zografia, сейчас он находится в безопасности. Судно продолжает движение в следующий порт назначения.

Накануне йеменские хуситы нанесли ударил по эсминцу ВМС США Laboon в Красном море. Ракету по кораблю запустило шиитское движение «Ансар Алла».

Россия Запад НАТО
17 января 2024, 02:28
Закон о мобилизации ужесточили в Польше
Freepik
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Польские власти ужесточили правила призыва в случае мобилизации и войны. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

С 13 января вступило в силу новое постановление об образце призывного билета на военную службу. Согласно ему, мобилизованным необходимо будет прибыть к месту явки не позднее шести часов после получения повестки.

Также в документе прописали последствия для уклонистов, которым грозить лишение свободы на срок от трех лет. Игнорирующие повестку призывники при «постоянном уклонении от службы» могут сесть в тюрьму на пять лет.

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее призвал НАТО готовиться к любым сценариям в отношении России в связи с усилением наступления Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать материал Bild о возможной войне НАТО с Россией.

Военные Войны Польша
17 января 2024, 01:42
Девочка погибла в пасти крокодила на глазах у братьев
Pxhere
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Девятилетняя девочка стала жертвой нападения крокодила в Индонезии. Хищник затащил ребенка в воду на рыбалке, сообщило издание Detikcom.

Нападение произошло рядом с деревней Лемоамбо в провинции Юго-Восточный Сулавеси. Юная жительница деревни пришла на рыбалку со своими старшими братьями.

В какой-то момент из воды выскочил крокодил и схватил ее. Один из мальчиков попытался помочь сестре, но хищник быстро утащил ее на середину реки.

На крики детей сбежались другие селяне. Им оставалось только наблюдать, как крокодил уплывал с девочкой в зубах, а потом скрылся под водой.

Ранее в штате Флорида в США убили четырехметрового аллигатора , который съел 41-летнюю женщину. Ее обнаружили в пасти у пресмыкающегося.

Минувшим летом крокодил напал на 29-летнего футболиста Хесуса Альберто Лопеса Ортиса. В момент нападения спортсмен купался в реке.

Дети Индонезия Животные Рыбалка

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