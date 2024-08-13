Салливан написал мемуары о трудной работе послом в России

Свои мемуары Салливан уместил в 403 страницы, из которых большинство посвятил работе послом США в России - с 16 января 2020 года по 4 сентября 2022 года. Дипломат рассказал, как вопреки правилам остался на своем посту после перехода власти от республиканца Дональда Трампа к демократу Джо Байдену, об особенностях работы в Москве и собственных впечатлениях.

«Работа в качестве посла США в Москве всегда была нелегкой… Мой друг и предшественник на посту посла в России Уильям Бернс говорил, что, когда он служил в Москве, у него появились седые волосы», - сказал он.

К моменту вступления в должность Салливан считался вторым лицом американской дипломатии. Он работал в Госдепе с 2017 года и некоторое время исполнял обязанности госсекретаря. После обострения разногласий в 2022 году дипломат заявлял о сохранении культурных связей между США и Россией.