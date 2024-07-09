В пресс-бюро СВР рассказали, что Белый дом может решиться на провокацию, чтобы направить «гнев народа» на грузинских правоохранителей и руководство страны. Представители внешней разведки напомнили о ситуации на Украине 10 лет назад и добавили, что США имеют богатый опыт в разжигании протестов.

«Достаточно вспомнить киевский Майдан десятилетней давности, где на „алтарь демократии“ были положены сотни человек, расстрелянных в том числе грузинскими снайперами-наемниками», - указали в пресс-бюро.

Ранее в Грузии из-за законопроекта об иноагентах прошла волна протестов. Несмотря на вето президента, закон вступил в силу. В стране создадут специальный реестр организаций, получающих более 20% своего финансирования из других государств.

После этого США ввели визовые ограничения для десятков грузинских граждан.