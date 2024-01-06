Садовник заявил, что принц Эндрю неделями «получал массажи» у Эпштейна

По словам Алесси, в гостях у Эпштейна Эндрю «регулярно получал массажи». Однажды дом финансиста посетила и супруга принца, но задерживаться там на ночь не стала.

В начале января федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк рассекретил первую часть документов по делу против финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации девочек-подростков и работорговле. В списке фигурантов дела оказались многие политики и знаменитости. Например, бывшие президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп , певец Майкл Джексон и иллюзионист Дэвид Копперфильд.

Также из рассекреченных материалов следует, что Билл Клинтон в 2011 году угрожал редакции американского журнала The Vanity Fair , пытаясь остановить серию публикаций о продаже Эпштейном детей в сексуальное рабство.

Эпштейн умер в августе 2019 года в исправительном центре Нью-Йорка в ожидании предъявления обвинений. По официальной версии, он покончил с собой.