Садик Хан в третий раз победил на выборах мэра Лондона

«Хан побеждает в гонке за пост мэра Лондона, после объявления [итогов] всех 14 избирательных округов», - сообщили в публикации.

За Хана проголосовали 43% жителей, а соперница нынешнего градоначальника Сьюзан Холл от партии консерваторов набрала 32,6% голосов. Общая явка составила 40,5%.

Это будет третий срок Хана на посту, впервые он стал мэром в 2016 году, когда сменил Бориса Джонсона. Со времен учреждения должности еще никто не занимал этот пост более двух раз.

Ранее стало известно, что британская Консервативная партия проиграла на региональных выборах по итогам подсчета голосов, поданных в 102 из 107 местных органов власти. Она лишилась более 448 мест в муниципальных, местных и региональных советах. Как отметили местные СМИ, неудача консерваторов оказалась самой громкой за последние десятилетия.