01 июля 2024, 08:50

«С треском терпят поражение». Почему в Европе и США голосуют против политики своих властей

РИА «Новости»
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Последние события в США и Франции показали, что граждане этих стран делают выбор в национально ориентированной политике. Об этом в своем Telegram заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя провал на дебатах американского лидера Джо Байдена и проигрыш партии президента Франции Эммануэля Макрона на парламентских выборах.

«Байден проиграл дебаты, Макрон потерял большинство в парламенте. <…> Действующие главы государств с треском терпят поражение», - указал он.

По оценке Володина, президент США стал токсичным даже для своих соратников, поэтому теперь в его окружении ключевым стал вопрос о том, как снять кандидатуру политика с выборов.

«Макрон хотел показать всему миру, насколько популярен и контролирует ситуацию - показал.

Смеются все , кроме него самого», - добавил спикер ГД.

Депутат напомнил, что в ближайшие дни парламентские выборы пройдут в Великобритании. И прогноз там не в пользу правящей консервативной партии, заметил он.

«Ее ждет то же самое - поражение после 14 лет нахождения во главе государства. Причину им надо искать в себе», - подчеркнул Володин.

По его словам, Байден и Макрон, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и премьер Британии Риши Сунак сделали все для того, чтобы разрушить стабильность в мире.

«Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода», - заключил он.

США Эммануэль Макрон Запад Франция Джо Байден
01 июля 2024, 08:46
Маск указал на проблему, сплотившую американцев
Pxhere
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Осознание когнитивных проблем президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена объединило американцев. С таким мнением в социальной сети X (бывший Twitter) согласился американский миллиардер, главный исполнительный директор Tesla Motors Илон Маск.

Пользователи сети написал, что «наблюдение за деградацией президента» во время дебатов в Атланте ощущалось «одной из самых объединяющих вещей».

«Впервые за долгое время вижу, чтобы и республиканцы, и демократы с чем-то вместе соглашались», - отреагировал бизнесмен.

На прошлой неделе состоялся первый тур дебатов перед предстоящими президентскими выборами в США. В студии в Атланте встретились Байден и его предшественник Дональд Трамп. Почти сразу нынешний президент оконфузился, его выступление шокировало западных дипломатов.

Как сообщило агентство Bloomberg , Байден заявил своей жене Джил, что не знает о случившемся на дебатах.

Twitter Илон Маск Выборы президента США Джо Байден
01 июля 2024, 08:41
Руководство НАТО не увидело прямых ядерных угроз со стороны России
Unsplash
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Россия не применит ядерное оружие в отношении Запада. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью японской газете «Иомиури» об отсутствии оснований для пересмотра ядерной доктрины.

«Непосредственной угрозы нет. Я не вижу никакой необходимости для НАТО пересматривать свою ядерную доктрину», - сказал он.

Столтенберг назвал замену истребителей F-16 на F-35 мерой поддержания системы ядерного сдерживания. Он сообщил, что этот процесс идет в обычном режиме.

Генсек заявил о планах пересмотреть механизм оказания военной помощи Украине. Он сказал, что если все члены альянса поровну разделят это бремя, поддержку удастся сделать долгосрочной.

США отстали в гонке стратегических вооружений , заявил политолог и американист Малек Дудаков. Он назвал маловероятным возобновление переговоров с Россией по ядерным рискам и контролем над вооружениями.

Ядерное оружие Оружие НАТО
01 июля 2024, 08:13
Венгрия возглавила Совет ЕС
Pxhere
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Венгрия с 1 июля возглавила Совет ЕС. В нем она будет председательствовать весь 2024 год. Об этом сообщил ТАСС.

В конце декабря государство на основе ротации передаст эстафету Польше. По данным агентства, Венгрия в новом статусе имеет серьезные разногласия с руководством Евросоюза по ряду вопросов.

Сложные отношения повлияли на девиз председательства, который звучит как «сделаем Европу вновь великой!». Лозунг похож на предвыборные слова бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Экс-главу Белого дома не поддерживает нынешнее руководство ЕС, но за него выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В Брюсселе прошел саммит Евросоюза. В рамках мероприятия одобрили кандидатуры на ключевые посты в евроинститутах. Как сообщил действующий глава Евросовета Шарль Мишель, окончательно их утвердят на сессии ЕП, которая состоится в июле.

Венгрия Евросоюз
01 июля 2024, 07:35
Американский инвестор признал необходимость поиска альтернативы доллару
РИА «Новости»
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Огромная задолженность правительства США вынуждает многих людей искать альтернативу доллару. Об этом РИА «Новости» рассказал известный американский инвестор Джим Роджерс.

«В мире что-нибудь возьмет вверх над долларом. На вершине вечно не находились никакие валюты. США являются самой крупнейшей страной-должником в мировой истории, поэтому люди для конкуренции с долларом ждут что-то еще», - отметил он.

Роджерс добавил, что инвесторы все чаще смотрят в сторону китайского юаня. Причиной этому стали, в том числе, ограничения на инвестиции в Россию.

Ранее экономист Наталья Карнова выразила мнение, что отказ Саудовской Аравии продлить соглашение с США о ценах в долларах на экспортируемую нефть в итоге приведет к снижению значимости американской валюты в международной торговле.

США Доллары США

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