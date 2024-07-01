«С треском терпят поражение». Почему в Европе и США голосуют против политики своих властей

«Байден проиграл дебаты, Макрон потерял большинство в парламенте. <…> Действующие главы государств с треском терпят поражение», - указал он.

По оценке Володина, президент США стал токсичным даже для своих соратников, поэтому теперь в его окружении ключевым стал вопрос о том, как снять кандидатуру политика с выборов.

«Макрон хотел показать всему миру, насколько популярен и контролирует ситуацию - показал.

Смеются все , кроме него самого», - добавил спикер ГД.

Депутат напомнил, что в ближайшие дни парламентские выборы пройдут в Великобритании. И прогноз там не в пользу правящей консервативной партии, заметил он.

«Ее ждет то же самое - поражение после 14 лет нахождения во главе государства. Причину им надо искать в себе», - подчеркнул Володин.

По его словам, Байден и Макрон, как и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и премьер Британии Риши Сунак сделали все для того, чтобы разрушить стабильность в мире.

«Граждане США и стран Европы не согласны с проводимой политикой действующих глав государств, голосуют против, требуя их ухода», - заключил он.