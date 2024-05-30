«С той самой птичкой». Монастырские продукты из России выйдут на китайский рынок

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В октябре 2023 года во время работы организованной РЭЦ выставки «Сделано в России» китайский бизнесмен открыл для себя российский сбитень.

«У вас же такой качественный товар, но почему этикетка на английском языке?» - удивился он.

По словам китайца, в Поднебесной очень ценят продукты из России за их качество, поэтому этикетка на русском языке является своеобразной гарантией происхождения товара.

Как заявила исполнительный директор АНО «Монастырская трапеза» Марина Гринь, первая поставка в Китай будет с этикетками на русском языке.

«Разумеется, с той самой „птичкой“ (фирменным знаком - прим. ред.) „Сделано в России“», - резюмировала она.

Ранее стало известно, что партию фирменных продуктов из Троице-Сергиевой лавры отправят в Египет в октябре. Для первой поставки выбрали посадский сбитень, который полностью состоит из натуральных ингредиентов и имеет долгий срок хранения.

Городской округ Химки стал площадкой международного форума «Россия-Китай». Десятки предпринимателей встретились на территории усадьбы Середниково, чтобы обсудить вопросы сотрудничества.