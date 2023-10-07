«С таким президентом без штанов останетесь». Бородин — о ситуации в Молдавии
После проведения саммита Европейского политического сообщества в Молдавии западная пресса раскритиковала ситуацию в стране. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале написал, что президент республики Майя Санду сама отказалась от российского газа.
«Ну что сказать молдаванам, крепитесь. С таким президентом не только в платках ходить уже нельзя, это не позволительная роскошь, скоро и без штанов останетесь», - отметил Бородин.
По его словам, российский газ, который республика покупала «за скромные деньги, оказался не манной небесной, а занозой» у Майи Санду. Глава ФБПК отметил, что ее привели к власти и заставили «лаять на щедрого соседа».
Ранее лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев прибыли в подмосковную резиденцию президента России Владимира Путина в Ново-Огареве. Они приняли участие в церемонии старта поставок газа из России.