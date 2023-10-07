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«Ну что сказать молдаванам, крепитесь. С таким президентом не только в платках ходить уже нельзя, это не позволительная роскошь, скоро и без штанов останетесь», - отметил Бородин.

По его словам, российский газ, который республика покупала «за скромные деньги, оказался не манной небесной, а занозой» у Майи Санду. Глава ФБПК отметил, что ее привели к власти и заставили «лаять на щедрого соседа».

Ранее лидеры Узбекистана и Казахстана Шавкат Мирзиеев и Касым-Жомарт Токаев прибыли в подмосковную резиденцию президента России Владимира Путина в Ново-Огареве. Они приняли участие в церемонии старта поставок газа из России.