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Блоку AUKUS, в состав которого входят Австралия, Великобритания, США, исполняется три года. Несмотря на обширные планы, похвастаться пока нечем. Как сообщило РИА «Новости» , у этой тройки возникают новые проблемы на фоне старых.

«С самого начала возникли вопросы о целесообразности блока», - написали авторы публикации.

В планах AUKUS - дать Австралии атомные субмарины, но возникли сложности. Оказалось, что верфи, работающие на модернизацию американского флота, отстают на годы.

Члены союза также договаривались обменяться данными в области искусственного интеллекта, но опять возникли препятствия.

«Нетрудно представить, что из AUKUS [кандидат в президенты США Дональд] Трамп выйдет без колебаний. Тем более что речь идет о „детище“ нелюбимого им [нынешний американский лидер Джо] Байдена», - добавили журналисты.

Ранее Новая Зеландия начала разрабатывать возможность присоединения к AUKUS. Страна рассчитывала стать активным и конструктивным партнером объединения ради собственной безопасности.

Еще один новый кандидат - Канада. Государство стремилось присоединится к альянсу и рассматривало возможность создания атомных подводных лодок для обеспечения суверенитета страны в Арктике.