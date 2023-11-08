«С нас хватит». Польские дальнобойщики разозлились на украинцев

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Журналисты издания пообщались с организаторами и участниками протестов. По их информации, протестующие жалуются, что украинцы перевозят грузы как внутри Польши, так и через нее значительно дешевле.

Один из организаторов протеста - владелец небольшой транспортной компании Яцек Сокул - заявил, что сократил штат водителей на 40% из-за конкуренции с украинцами.

По словам президента польской логистической компании Transport i Logistyka Polska Мацея Вроньского, протест дальнобойщиков возник стихийно. Это происходит на фоне «политического вакуума», в период передачи власти от старого правительства новому.

«Это спонтанная акция, люди просто решили, что с них хватит», - заявил Вроньский.

В понедельник, 6 ноября, польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они преградили проезд к трем погранпереходам, чтобы не пропустить большегрузы. Легковые автомобили дальнобойщики пропускали.