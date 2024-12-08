Переговоры прошли в Елисейском дворце перед церемонией открытия Собора Парижской Богоматери. Макрон оказал Трампу пышный прием с красной ковровой дорожкой и членами Республиканской гвардии. Американец вышел из машины, энергично пожал президенту руку, похлопал по плечу и повернулся к фотографам. Оба политика улыбнулись. В здании их встретил президент Украины.

«Зеленский, который явно чувствовал себя неуютно на фотосессии в Елисейском дворце рядом с Трампом с каменным лицом, позже назвал трехстороннюю встречу „хорошей и продуктивной“», - сообщил автор статьи.

Очевидцы заметили, что Трамп вел себя бесстрастно, когда сидел недалеко от Зеленского. Макрон расточал американскому политику похвалы и демонстрировал тесные связи с США, несмотря на былую напряженность.

Газета The New York Times заявила, что в Париже Зеленский хотел переманить Трампа на свою сторону перед потенциальными переговорами с Россией. Он показал, что готов к дипломатическому решению конфликта.