РЖД приступила к ремонту железнодорожных путей между Арменией и Грузией

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Россия договорилась с Арменией о помощи в восстановлении железнодорожного сообщения, которое пострадало из-за наводнения. По его словам, стихийное бедствие произошло 25–26 мая и затронуло Лорийскую и Тавушскую области республики.

Матвеев напомнил, что договоренности о восстановлении путей заключили зампредседателя правительства России Алексей Оверчук и замглавы армянского кабмина Мгер Григорян.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров представил президенту Владимиру Путину новые пассажирские вагоны. Составы имеют расширенные проходы и удлиненные полки. По словам Белозерова, благодаря нововведениям у пассажиров появится дополнительное персональное пространство.