Рынок поддержанных автомобилей обвалился в Японии из-за антироссийских санкций

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Еще в начале августа японское правительство запретило экспорт в РФ всех авто, кроме малолитражных. Из-за этого закрылась прибыльная сфера торговли подержанным транспортом. Также санкционные ограничения привели к снижению стоимости таких машин внутри Японии. Большинство компаний лишились 70% оборота. Некоторым фирмам удалось вовремя поменять рынки сбыта, однако убытки все равно составили до 50%.

К 2022 году Россия закупала более четверти японского экспорта подержанных автомобилей по средней цене более восьми тысяч долларов. Это в два раза превышало стоимость в 2020 году, когда на РФ приходилось около 15% японского экспорта подержанных машин.

Япония долго была ведущим поставщиком подержанных автомобилей. Из-за особенностей японских законов покупка новой машины в стране обходится выгоднее, чем обслуживание старой.