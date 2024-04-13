Рынку металлов напророчили хаос из-за новых санкций против России

Молодой человек из России был единственным, кто пытался помешать преступнику в торговом центре Westfield Bondi Junction в Сиднее. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald, в соцсети Х появились сотни комментариев к видео.

Молодой человек из России был единственным, кто пытался помешать преступнику в торговом центре Westfield Bondi Junction в Сиднее. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald , в соцсети Х появились сотни комментариев к видео.

«Короткое, но драматичное видео запечатлело момент, когда одинокий мужчина, вооруженный тумбой торгового центра, противостоит нападавшему с ножом на эскалаторе», - уточнило издание.

Мужчина до приезда полицейских пытался удержать вооруженного преступника , убившего, по данным газеты, шесть человек. Он железной палкой заблокировал вход к детским комнатам и кричал «Не подходи!». Кадры героического поступка русского разлетелись по соцсетям и местным СМИ.

Комментаторы в соцсети с удивлением отметили, что парень на видео - русский. Один из пользователей пообещал 1000 долларов «на хорошую водку за храбрость», второй отметил, что «это не вписывается ни в один западный рассказ», а третий спросил, «почему мы воюем с русскими». Парня назвали невероятным, а храбрость - чертой русских.