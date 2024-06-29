29 июня 2024, 13:12

Ряд антироссийских санкций ЕС распространили на Белоруссию

Unsplash
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Евросоюз принял новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на страну ряд антироссийских ограничений. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Новые санкции запрещают импорт из Белоруссии алмазов, золота, угля, гелия и сырой нефти. Также Евросоюз ограничил транзит через республику товаров и технологий двойного назначения.

ЕС распространил санкции на грузоперевозки автотранспортом, включая зарегистрированные в Белоруссии прицепы и полуприцепы.

Ограничения со стороны Евросоюза создали некоторые проблемы , но привели к появлению возможностей для развития государства, заявил ранее президент Владимир Путин. По его словам, такого внешнего давления не испытывала ни одна страна.

Белоруссия Санкции Россия Евросоюз
29 июня 2024, 12:19
Американские военные нашли замену ракетам ATACMS
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США испытали на острове Палау в Тихом океане новую оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile, которая придет на смену ATACMS. Об этом сообщил военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц.

Проект PrSM открыли еще в 2016 году, за его реализацию отвечает концерн Lockheed Martin. Снаряды запускаются с помощью реактивных систем залпового огня M-142 HIMARS и M-270 MLRS.

Комплексы могут атаковать цели на расстоянии до 500 километров. Системы имеют четыре модификации. Одна из них бьет на расстоянии от 60 до 500 километров. Вторая - Land Based Anti-Ship Missile - поражает цели на дальности до 1000 километров, именно ее и испытывал Пентагон на Палау. На вооружение система поступит к 2028 году. Две другие модификации пока находятся в разработке.

Ранее расчеты противовоздушной обороны начали изучать новейшую американскую ракету. Офицер с позывным Стаф рассказал, что военные уже научились сбивать снаряды такого типа.

США Ракеты Военные
29 июня 2024, 11:14
Два человека погибли и 35 пострадали в ДТП с двумя автобусами в Турции
Global Look Press
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В Турции автобус с сотрудниками строящейся АЭС «Аккую» столкнулся с легковым автомобилем и другим автобусом с рабочими. В результате аварии погибли два человека и пострадали еще 35, сообщил канал NTV.

По его данным, 65-летний водитель автобуса, перевозившего работников атомной электростанции, потерял управление на трассе D400 в районе Силифке. Транспорт выехал на встречную полосу. За рулем легковушки был сотрудник АЭС, он погиб. Вторая жертва - пассажирка автобуса. Раненых госпитализировали.

Судя по фото с места, и автобус, и легковушка получили серьезные повреждения. На месте работают представители экстренных служб и столпились очевидцы.

В конце мая в результате другой аварии с автобусом в Турции погибли 11 человек , травмы получили еще около 30. ДТП случилось на юго-востоке страны, в городе Мерсин. На трассе столкнулись пассажирский автобус, грузовик и несколько легковых машин. Движение транспорта в обе стороны оказалось временно перекрыто.

Турция ДТП Автобусы Машины Водители АЭС
29 июня 2024, 10:28
Мятежных генералов в Боливии арестовали на полгода
Global Look Press
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Суд в Боливии приговорил задержанных по подозрению в попытках военного переворота к шести месяцам тюремного заключения. Их обвинили в терроризме и вооруженном мятеже, сообщил телеканал Bolivia TV.

Подсудимые Хуан Хосе Сунига, Хуан Арнес и Эдисон Ираоле будут отбывать наказание в тюрьме Чончокоро.

Ранее министр внутренних дел Карлос дель Кастильо заявил об аресте 10 военных, участвовавших в мятеже. Организатором попытки свержения правительства считают генерала Хуана Хосе Суньигу - военный 27 июня вторгся в президентский дворец в Ла-Пасе. Свои действия он объяснил тем, что лидер страны Луис Арсе не предпринимал шагов для «повышения своей популярности».

Президент предположил, что попытка госпереворота произошла из-за столкновений экономических интересов. Он напомнил об аналогичных случаях в Боливии в 1971, 1979, 1980, 2019 годах.

По его словам, руководство страны сейчас готовится заключить долгосрочный контракт по выдаче подряда на проект, связанный с литием.

Боливия Латинская Америка
29 июня 2024, 08:54
Байдена попросили выйти из президентской гонки
Global Look Press
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Президент США Джо Байден не может продолжать участвовать в предвыборной гонке, ему следует прекратить кампанию по переизбранию. Об этом заявил редакционный совет газеты New York Times.

Такое обращение издание опубликовало после провальных дебатов Байдена с американским экс-лидером Дональдом Трампом.

«Самый ясный путь для демократов, чтобы побороть кандидата, характеризуемого своей ложью, - это быть честными с американским обществом: признать, что Байден не может продолжать свою гонку», - отметили в редакционном совете.

В газете предложили назначить нового кандидата от демократов, который сможет одолеть Трампа в предвыборной гонке. Редакция NYT подчеркнула, что глава государства выглядел на дебатах как «тень великого слуги народа» и не смог внятно донести до зрителей свои идеи. В издании добавили, что Байдену не удалось ответить на провокации его соперника.

«Неоднократно ему было трудно договаривать предложения до конца», - указали в газете.

Ранее выступление Байдена раскритиковали сотрудники дипмиссий Европы, Азии и Ближнего Востока. Они назвали речь лидера США резонансной и выразили свою обеспокоенность.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден

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