Ряд антироссийских санкций ЕС распространили на Белоруссию
Евросоюз принял новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на страну ряд антироссийских ограничений. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
Новые санкции запрещают импорт из Белоруссии алмазов, золота, угля, гелия и сырой нефти. Также Евросоюз ограничил транзит через республику товаров и технологий двойного назначения.
ЕС распространил санкции на грузоперевозки автотранспортом, включая зарегистрированные в Белоруссии прицепы и полуприцепы.
Ограничения со стороны Евросоюза создали некоторые проблемы , но привели к появлению возможностей для развития государства, заявил ранее президент Владимир Путин. По его словам, такого внешнего давления не испытывала ни одна страна.