Ряд антироссийских санкций ЕС распространили на Белоруссию

США испытали на острове Палау в Тихом океане новую оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile, которая придет на смену ATACMS. Об этом сообщил военный корреспондент РИА «Новости» Андрей Коц.

Проект PrSM открыли еще в 2016 году, за его реализацию отвечает концерн Lockheed Martin. Снаряды запускаются с помощью реактивных систем залпового огня M-142 HIMARS и M-270 MLRS.

Комплексы могут атаковать цели на расстоянии до 500 километров. Системы имеют четыре модификации. Одна из них бьет на расстоянии от 60 до 500 километров. Вторая - Land Based Anti-Ship Missile - поражает цели на дальности до 1000 километров, именно ее и испытывал Пентагон на Палау. На вооружение система поступит к 2028 году. Две другие модификации пока находятся в разработке.

Ранее расчеты противовоздушной обороны начали изучать новейшую американскую ракету. Офицер с позывным Стаф рассказал, что военные уже научились сбивать снаряды такого типа.