Рябков заявил о назревших изменениях в ядерной доктрине России

«Анализ поведенческой модели коллективного Запада в связи с СВО показал, что необходимо уточнить некие параметры, которые применимы к ситуациям, описанным и в военной доктрине», - пояснил он.

Рябкова также указал на опыт, «в том числе полученный в ходе СВО», который стал доказательством своевременности перемен в основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Сейчас нет никаких временных рамок по работе с изменением ядерной доктрины, добавил замглавы МИД РФ.

Ранее постоянный представитель Республики Крым при президенте Георгий Мурадов напомнил, что западные страны в одностороннем режиме пытаются отменить доктрину ядерного сдерживания. Он назвал ловушкой заявления ряда лидеров европейских стран.