Рябков указал на возможное обострение конфликта на Ближнем Востоке

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Конфликт между Израилем и Палестиной имеет тенденцию к обострению. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков на совещании по оперативным вопросам , на котором присутствовал президент страны Владимир Путин.

«Ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, по нашей оценке», - сказал он.

Проводимые израильской армией операции носят неизбирательный характер. По словам Рябкова, угроза наземной операции еще присутствует.

«Сохраняется угроза <…> вхождения в Газу», - почдеркнул он.

Анклав фактически столкнулся с гуманитарной катастрофой. Жителям Газы не оказывают медицинскую помощь. Они не получают другие нужды, уточнил Рябков.

Власти России работают над вывозом соотечественников из зоны эскалации конфликта. Как уточнил Рябков, министерство иностранных дел приложит все усилия для дальнейшего взаимодействии с партнерами и единомышленниками по политической линии.