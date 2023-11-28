Рябков указал на стремление США устроить смуту и смену власти в России

По мнению Рябкова, Россия и США вступили в период длительной конфронтации. Он отметил, что американские власти хотят устроить смуту в РФ и расколоть мировое сообщество.

«Диапазон выбора с учетом настроя в Вашингтоне невелик. Сугубо негативный вариант - это дальнейшая эскалация, вплоть до (на дипломатическом направлении) разрыва предельно истончившихся двусторонних отношений», - указал замглавы МИД.

Он подчеркнул, что для налаживания отношений между двумя странами Белому дому придется принять сложившуюся ситуацию и начать договариваться. Рябков сообщил, что для серьезных переговоров США должны признать законные национальные интересы России.

Ранее замглавы МИД выразил сомнения в том, что диалог двух стран по стратегической стабильности возобновится в ближайшее время. Он также напомнил о неуместном документе по контролю над вооружениями, который американская сторона передала России.