Рябков рассказал о встрече представителей ядерных стран

«В Нью-Йорке сейчас проходит первая сессия комитета „ядерной пятерки“. Там состоятся соответствующие контакты. Тогда мы и узнаем планы координаторства Китая в этом формате», - сказал Рябков.

Дипломат уточнил, что мероприятие должно пройти в ближайшие пару недель в Нью-Йорке.

«В это непростое время желаем Китаю успеха. Они тоже могут рассчитывать на поддержку России. Надеемся, что остальные три западных участника этого формата тоже будут вести себя конструктивно», - добавил он.

«Ядерная пятерка» - неформальное объединение государств, имеющих ядерное оружие. В него входят Россия, Китай, США, Франция и Великобритания. В 2024 году роль координатора в формате перешла к КНР, отмечал RT.

Ранее МИД объяснил, зачем Россия обновляет ядерную доктрину.