10 февраля 2025, 14:27

Рябков подтвердил контакты с США по линии внешнеполитических ведомств

РИА «Новости»
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Россия и США поддерживают контакты по линии внешнеполитических ведомств, но раскрывать подробности нет смысла. Об этом заявил РИА «Новости» замглавы МИД Сергей Рябков.

«Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет», - отметил он.

Замминистра также добавил, что графика контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но с течением времени могут возникнуть договоренности и на этот счет.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть заявления Трампа о телефонном разговоре с Путиным. Глава Белого дома утверждал, что у него есть конкретный план по урегулированию ситуации на Украине.

США Белый дом в США Международные отношения Дональд Трамп Россия Владимир Путин МИД РФ
10 февраля 2025, 13:32
Маск оценил требования Байдена о соответствии инклюзивности образовательных грантов
Global Look Press
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Администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла образовательные и исследовательские гранты при условии обязательного соответствия требованиям политики разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности (DEIA). Об этом в социальной сети Х заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск.

«Особенно ужасно, так это то, что каждый образовательный и исследовательский грант, который был объявлен за последние четыре года, требовал соблюдение политики DEIA в том или ином виде. <…> Правительство насильственно включало DEIA во все. Многие этого не понимают», - ответил миллиардер пользователю, опубликовавшему статью телеканала Fox News о выделении администрацией Байдена 229 грантов общей суммой не менее одного миллиарда долларов школам и учреждениям.

Ранее американских чиновников обязали придерживаться заданного Дональдом Трампом курса по отмене программ инклюзивности и равенства. Федеральным служащим предписали докладывать о коллегах , которые работали на должностях, связанных с политикой DEIA.

США Дональд Трамп Илон Маск Джо Байден
10 февраля 2025, 13:04
Страны ЕС до конца недели согласуют 16-й пакет санкций против России
РИА «Новости»
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Страны ЕС намереваются до конца недели согласовать 16-й пакет санкций против России и подготовить его к окончательному утверждению. Это следует из повестки заседаний постпредов стран — участниц организации.

Обсудят новые ограничения в среду, на утверждение передадут после заседания в пятницу, а ввести в действие планируют к 24 февраля. Меры будут как персональными, так и экономическими.

Ранее, по данным газеты Politico , ЕС вознамерился захватить танкеры в Балтийском море, якобы входящие в российский «теневой фронт». Для этого страны, имеющие выход к морю, планируют начать задерживать суда под предлогом ущерба окружающей среде.

Кроме того, Эстония и Литва хотят создать перечень «надежных» страховщиков, чтобы не пропускать через Балтику суда, застрахованные в других компаниях.

Санкции Россия Евросоюз
10 февраля 2025, 12:50
Лавров заявил о попытке Запада «командовать всеми»
РИА «Новости»
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Западные страны стремятся не к равноправию, а к командованию другими государствами. Об этом на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам ветеранов МИД по случаю Дня дипломатического работника заявил глава ведомства Сергей Лавров.

По его словам, Запад навязывает мировому большинству свои правила, на которых якобы должен основываться миропорядок. Однако такая система несправедлива и не отвечает интересам большей части народов мира.

Лавров подчеркнул, что должны заработать благородные принципы, лежащие в основе ООН.

«Запад не хочет никакого равноправия, он привык 500 с лишним лет руководить, командовать. Те просчеты, провалы, которые мы наблюдали во внешней политике, в военных авантюрах Запада за последние 40–50 лет, его ничему не научили», - сказал глава МИД.

Ранее Лавров назвал условие, при котором диалог России и США восстановится.

Сергей Лавров Международные отношения Запад
10 февраля 2025, 12:41
В Кремле отказались подтверждать или опровергать телефонный разговор Путина и Трампа
РИА «Новости»
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вновь заявил, что воздержится от комментариев относительно информации о возможной беседе российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я вчера сделал заявление на этот счет, и ничего другого я вам сказать не могу. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», - подчеркнул Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью The New York Post заявил, что поговорил с Владимиром Путиным по телефону на тему прекращения украинского конфликта. Американский лидер не стал раскрывать длительность беседы, однако заверил, что есть конкретный план по решению кризиса.

Трамп также добавил, что его впечатлило небезразличие Путина к гибели людей на поле боя. Глава России хочет, чтобы смерти прекратились, сказал президент Соединенных Штатов.

США Кремль Дмитрий Песков Международные отношения Дональд Трамп Россия Владимир Путин

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