Рябков подтвердил контакты с США по линии внешнеполитических ведомств

«Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет», - отметил он.

Замминистра также добавил, что графика контактов президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но с течением времени могут возникнуть договоренности и на этот счет.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался подтвердить или опровергнуть заявления Трампа о телефонном разговоре с Путиным. Глава Белого дома утверждал, что у него есть конкретный план по урегулированию ситуации на Украине.