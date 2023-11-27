Рябков оценил возможность диалога России и США по стратегической стабильности

«Я не думаю, что диалог возобновится в обозримой перспективе в том виде, как он практиковался до момента, когда США его в одностороннем порядке прервали», - подчеркнул замминистра.

Он напомнил, что недавно Соединенные Штаты передали России документ, в котором они изложили свою позицию и ожидания по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

«Отвлекаясь от содержательной стороны, могу сказать, что политическая неуместность такого обращения очевидна нам, но, наверное, не авторам этого документа», - добавил дипломат.

Ранее Рябков отметил, что подход США к диалогу о стратегической стабильности можно охарактеризовать как «биполярное расстройство». С одной стороны американцы отрицают объективную реальность, а с другой - пытаются ее изменить.