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По его словам, встреча с Гросси благоприятно повлияет на совместную работу российской стороны и МАГАТЭ.

«Я думаю, что его поездка к нам до конца весны вполне возможна», - указал Рябков.

Дипломат отметил, что Россия по-прежнему требует от международной структуры признания того, что ВСУ создают угрозы для Запорожской атомной электростанции.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов раскритиковал идею МАГАТЭ о совместной российско-украинской оценке технического состояния ЗАЭС. Он подчеркнул, что находящиеся на объекте украинцы станут корректировщиками огня и будут помогать ВСУ атаковать территорию станции.

Рогов призвал МАГАТЭ добиться прекращения огня в этом районе, а не организовывать новые комиссии.