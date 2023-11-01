Рябков назвал тревожным американский доклад по стратегическим вопросам
Текст доклада комиссии при Конгрессе США, занимающей вопросами американской стратегической концепции, продемонстрировал тревожные тенденции. Из него следует, что американское руководство готовится к новой гонке вооружений. Об этом «Коммерсанту» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в кулуарах, организованных Центром анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) «Огарковских чтений».
«Замах огромный. Этот шопинг-лист, по сути дела, бесконечен», - указал он.
По мнению Рябкова, текст доклада отразил планы и настрой властей США, которые готовы оказать поддержку кому угодно. Дипломат назвал «финансовым беспределом» ситуацию в американском руководстве, которое готово выполнить любые «хотелки». Рябков отметил, что доклад продемонстрировал желание США одержать победу над Россией и Китаем в гонке вооружений.
Ранее американские СМИ сообщили о проведении ядерных испытаний в штате Невада. По словам журналистов, США планируют начать новую гонку вооружений.