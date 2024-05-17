Рябков назвал авантюристской политику НАТО по отношению к России

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«Эскалационный курс Североатлантического альянса, где буквально готовы балансировать на грани прямого вооруженного столкновения с нами, - это авантюристическая политика», - сказал он.

По его словам, подобная политика полностью перечеркивает основные интересы безопасности стран блока. Если бы Соединенные Штаты и другие государства - члены НАТО серьезно отнеслись к призывам России, то происходящего сейчас разрушения архитектуры европейской безопасности можно было избежать.

Дипломат добавил, что расширение альянса привело к нынешнему кризису. Однако история ничему не учит НАТО.

В середине июня в Брюсселе состоится саммит глав Минобороны стран Североатлантического альянса. Также на министерском уровне пройдет заседание Совета НАТО - Украина.