Рябков анонсировал ответные меры России на санкции Канады
РФ ответит на санкции Канады с помощью расширения стоп-листов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях конференции «Россия — Латинская Америка», сообщил ТАСС.
По его словам, страна включит в списки канадские организации, причастные к нежелательной деятельности.
«Тоже будем расширять ограничительные списки», - отметил Рябков.
В сентябре Канада ввела санкции против 42 физических лиц и 21 организации из России. В реестр попали МГИМО, ВШЭ, «Комсомольская правда», Российское географическое общество, клуб «Валдай» и другие организации. Среди физлиц в санкционном списке значились политологи Федор Лукьянов, Андрей Кортунов, Дмитрий Тренин. Полный перечень опубликовал официальный сайт МИД Канады.
Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо пообещал выделить Украине 482 миллиона долларов. Кроме того, Канада отправит инструкторов для обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16.
РФ ответит на санкции Канады с помощью расширения стоп-листов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях конференции «Россия - Латинская Америка», сообщил ТАСС.