15 января 2024, 18:21

Ружье на сцене рано или поздно выстрелит. Угроза конфликта НАТО и России реальна?

РИА «Новости»
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Угроза прямого столкновения России с НАТО, безусловно, существует, и все действия альянса направлены на то, чтобы прийти к этому сценарию развития событий, заявил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко. При этом эксперт обратил внимание, что РФ ведет себя благоразумно, в отличие от блока, и попытки запугивания военными угрозами со стороны альянса ни к чему не приведут.

Риск прямого противостояния «Угроза прямого военного столкновения с НАТО, безусловно, существует. Более того, ото дня ко дню, от месяца к месяцу она нарастает. Не факт, что это обязательно случится, но такая угроза есть и она вполне реальная. И развитие политических и дипломатических процессов ведет нас именно к этому сценарию развития событий», - указал политолог.

Пока, по его оценке, стороны находятся на этапе эскалации, и обстановка в лучшую сторону отнюдь не меняется. НАТО уже давно формирует свои антироссийские планы, корректируют их, актуализируют, создает различные трудности на дипломатических и переговорных треках.

Нельзя забывать и о том, что в состав блока теперь входит Финляндия, напомнил собеседник «360». После ее вступления в НАТО граница России и альянса существенно возросла, что также повышает угрозу для безопасности РФ.

«Мы в свою очередь отвечаем симметричными мерами, но они направлены не на эскалацию или провоцирование. Нам это не надо. Мы пытаемся укрепить свою безопасность. Речь идет о возрождении Ленинградского военного округа, создании армейского корпуса. О чем говорил на коллегии Минобороны Сергей Шойгу», - указал Ярошенко.

Извечная озабоченность НАТО «российской угрозой» Отдельно он обратил внимание, что руководству НАТО постоянно необходимо поддерживать иллюзию угрозы со стороны России, чтобы доказывать актуальность своего существования.

«Поэтому натовские генералы много десятилетия говорили об угрозе со стороны России. Это позволяло получить и военные бюджеты, и продвижение по службе», - заметил собеседник «360».

Важно понимать, что Россия всегда будет действовать, исходя из собственных национальных интересов, подчеркнул политолог. И при условии, если для их защиты конфликта не избежать, страна будет отставать свое право на существование и суверенитет.

«И никто нас военными угрозами со стороны НАТО не запугает. И повторюсь: Россия - самая благоразумная сторона в сложившейся ситуации», - указал Ярошенко.

Ранее немецкий таблоид Bild опубликовал данные о том, что в Минобороны Германии якобы разработали учебный сценарий на случай войны НАТО с Россией. По информации издания, немецкие военные полагают, что конфликт может начаться летом 2025 года.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами 15 января заметил, что Bild не гнушается публиковать утки, других комментариев по поводу этого материала он давать не стал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отреагировала на скандальную статью, назвав таблоид «инфопомойкой».

Россия НАТО
15 января 2024, 15:59
Пентагон уличили в работе над «рукотворными эпидемиями»
Global Look Press
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Военные биологи из США начали работу над созданием «искусственно управляемых эпидемий». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

«Работа американских военных биологов направлена на формирование „искусственно управляемых эпидемий“ и не контролируется в рамках КБТО и механизма генсекретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия», - подчеркнул он.

По словам Кириллова, эпидемическая обстановка при таких обстоятельствах может ухудшиться, а в мире сформируются искусственные очаги заболеваний и начнется бесконтрольное распространение переносчиков вирусов.

На протяжении двух лет в Южной и Центральной Европе уже зафиксировали рост численности неэндемичных азиатских тигровых комаров. А переносчиков лихорадки Западного Нила заметили в Швеции и Финляндии, напомнил Кириллов.

В этих же странах растет заболеваемость нехарактерными трансмиссивными инфекциями, добавил он.

В начале января на брифинге Кириллов сообщал, что Украина готовит провокацию против России с использованием отравляющих веществ. Для этого СБУ начала сотрудничать с компанией «Реалаб», которая занимается импортом прекурсоров и химических реагентов.

США Пентагон Болезни Военные Вирусы человека
15 января 2024, 15:07
Извержение вулкана на юге Исландии стало крупнейшим с прошлого века
Unsplash
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Нынешнее извержение вулкана на юге Исландии стало мощнейшим с 1973 года. Об этом сообщила национальная телекомпания RUV, ссылаясь на заявление главы департамента гражданской защиты страны Видира Рейниссона.

Он заверил, что эти события запомнят в стране надолго. Рейниссон предположил, что извержение вулкана - лишь начало проблем, с которыми властям предстоит справляться.

«Это самое серьезное событие извержений вулканов в Исландии с января 1973 года», - указал глава департамента.

В 1973 в Исландии случилось крупнейшее извержение вулкана Эльдфедль. Пострадал город Хеймаэй. Многие дома разрушились, а населенный пункт засыпало черным пеплом.

В минувшее воскресенье, 14 января, на полуострове Рейкьянес началось извержение вулкана. Из города Гриндавик, который находится неподалеку, эвакуировали людей. Там объявили режим чрезвычайной ситуации. Лава уже дошла до строений, несколько частных домовладений охватило пламя.

Нынешнее извержение вулкана на юге Исландии стало мощнейшим с 1973 года. Об этом сообщила национальная телекомпания RUV , ссылаясь на заявление главы департамента гражданской защиты страны Видира Рейниссона.

Вулканы
15 января 2024, 15:05
Мощное российское оружие вызвало панику в США
РИА «Новости»
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Российская планирующая бомба «Дрель» является серьезной опасностью для украинской армии. Об этом написало американское издание Military Watch Magazine.

«Системы наведения этой бомбы хорошо оптимизировали для ударов по быстродвижущимся целям. Продуманный дизайн „Дрели“ сделал ее незаметной и неуязвимой для радаров», - отметили авторы материала.

Журналисты подчеркнули, что главной особенностью снаряда стало оснащение системами радиоэлектронного противодействия и системами идентификации противника «свой-чужой». Кроме того, бомбу наводят на противника с помощью системы ГЛОНАСС.

«Каждую бомбу оснастили 15 самоприцеливающимися суббоеприпасами, что позволяет „Дрели“ наносить очень серьезный урон», - добавили в статье.

Глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков отмечал, что серийное производство бомб «Дрель» началось в 2023 году. После сброса с самолета бомба способна планировать на расстояние до 30 километров.

США Самолеты Россия Оружие Армия
15 января 2024, 12:51
Более 24 тысяч человек погибли в Газе после начала конфликта с Израилем
Global Look Press
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Число погибших в секторе Газа палестинцев в результате обстрелов со стороны Израиля превысило 24,1 тысячи человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Палестины.

«С 7 октября 2023 года число погибших в результате агрессии Израиля превысило 24,1 тысячи человек», - заявили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что ранения различной степени тяжести получили более 60 тысяч человек.

«За прошлые сутки военные Израиля совершили 12 массовых убийств семей в Газе. В результате этого погибли 132 человека и еще 252 получили ранения», - добавили в палестинском Минздраве.

Кроме того, спасатели в Газе до сих пор не могут подобраться к некоторым пострадавшим на дорогах и под завалами.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил о начале переговоров США и Израиля по снижению интенсивности боевых действий на территории палестинского анклава, писал RT.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины

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