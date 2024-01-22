22 января 2024, 01:41

Русскоязычные жители Хельсинки протестовали против закрытия границ с РФ

РИА «Новости»
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Русскоязычные жители Хельсинки провели акцию протеста против закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Митинг организовали активисты Александровского общества. В акции участвовали около 100 человек, которые собрались в полдень у символа Суоми - скульптурной группы «Три кузнеца», а затем прошли до Сенатской площади.

«Если правительство нашло способ, как перевозить грузы, то организация транспорта (через границу) для небольшой группы людей не составит труда», - заявил председатель общества Ростислав Владимирский.

Протестующие потребовали, чтобы финские власти обнародовали, по каким критериям закрыли границу, а также уточнили, в каких случаях они ее откроют.

Как ранее организаторы акции написали в Telegram-канале «Граница Финляндии: петиции, митинги за открытие КПП», что закрытие границы нарушило их права, пострадали их семьи, производство и бизнес.

«Мы хотим видеть Финляндию сильной. Закрытые границы - признак слабости, как будто страна не может их контролировать и принимает крайние меры», - уточнил канал.

Ранее специалист отдела коммуникаций МИД Финляндии Хенрикка Ахтиайнен сообщила, что сотрудники финской пограничной службы продолжают поддерживать контакты с российскими коллегами, несмотря на закрытие КПП.

Финляндия Протесты Россия Митинги
22 января 2024, 02:17
Суровая зима в США привела к гибели 89 человек
Freepik
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Арктический мороз продолжает бушевать в США. Число погибших из-за последствий аномального холода выросло до 89, сообщило CBS News.

В Теннесси погибли 25 человек, в Орегоне - 16. Три человека получили серьезные травмы при падении дерева на автомобиль. Больше всего ДТП, падений деревьев и других ЧП из-за погодных условий зафиксировали в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Нью-Йорке, Вашингтоне и других штатах.

Власти Орегона объявили режим ЧС после того, как ледяные штормы оставили без электричества 45 тысяч человек. Проблемы с электроэнергией также наблюдались в Пенсильвании, Калифорнии, Нью-Мексико и Индиане. В Чикаго температура воздуха упала до - 34 градусов, после этого школы в штате приостановили работу.

В субботу, 21 января, сообщалось о 61 погибшем в Соединенных Штатах из-за арктического циклона. В ряде американских штатов синоптики прогнозируют морозы до –35 градусов.

США Электричество
22 января 2024, 01:07
Британец увидел смерть своего сына в прямом эфире
Unsplash
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В Великобритании отец Майка Барнетта стал свидетелем смерти своего сына в прямом эфире новостей. Причиной гибели стало переохлаждение, сообщило Daily Star.

По данным издания, трагическое событие произошло во время ливня, когда Барнетт пытался предотвратить затопление магазина тропической рыбы. Пытаясь привести в порядок сливной канал на затопленной улице, мужчина направился к дренажной канаве, где его занесло сильным течением. В результате его прижало к металлическому забору.

Хозяин магазина Джеффри Клэкстон вызвал помощь и сообщил о произошедшем отцу Майка. Прибыв на место, британец не смог помочь сыну из-за полицейского ограничения.

По приезде домой мужчина начал смотреть телевизор, где по новостям в прямом эфире проводили трансляцию происходящего. Таким образом мужчина увидел, как умер его сын. Позже правоохранители подтвердили, что причиной смерти было переохлаждение.

Ранее стало известно о гибели сына руководителя Zoom Иоганна Циммерна. Парень разбился на электрическом самодельном самолете в Калифорнии.

Великобритания Мужчины
22 января 2024, 00:46
Сын руководителя Zoom разбился на самодельном самолете
РИА «Новости»
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Сын одного из руководителей Zoom Иоганна Циммерна 27-летний Исаак Циммерн погиб в результате крушения электрического самодельного самолета в Калифорнии. Об этом сообщила газета New York Post.

По данным издания, всего в авиакатастрофе погибли четыре человека. Среди них - 27-летний Исаак Циммерн и его девушка Эмма Уилмер-Шайлз. В статье уточнили, что отец погибшего - 59-летний Иоганн Циммерн - является руководителем отдела глобального образовательного маркетинга в Zoom.

Об авиакатастрофе сообщил свидетель, который позвонил в службу спасения и рассказал, что самолет рухнул в воду. Национальный совет по безопасности и Федеральное управление гражданской авиации проведут расследование причин аварии.

В воскресенье, 21 января, частный самолет Falcon 10 с россиянами на борту разбился в горах Афганистана. На нем летели четыре члена экипажа и два пассажира. Пассажиры погибли в результате крушения, а членам экипажа удалось выжить. Один из них добрался до ближайшего села , чтобы попросить о помощи.

США Авиация Авиакатастрофы Самолеты Калифорния
21 января 2024, 22:37
Власти Антальи озвучили версию появления шести трупов на пляжах
Unsplash
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Пять из шести трупов, найденных на пляжах турецкой Антальи, могут быть жертвами крушения лодки с мигрантами. Одежду погибших произвели в Сирии, сообщили на сайте управления губернатора провинции.

«Окончательно это станет известно по результатам судмедэкспертизы. Установлено, что одежда и обувь на пяти других телах были произведены в Сирии», - указали в сообщении.

Руководство провинции напомнило, что 11 декабря 2023 года Посольство Ливана в Анкаре сообщило о лодке с 90 мигрантами, которая затонула по пути в Кипр. После крушения тела могло прибить к берегам Турции.

С начала 2023 года в Анталью не поступало никаких сообщений о происшествиях с группами нелегальных мигрантов. Местная прокуратура начала расследование.

За минувшую неделю на пляжах в провинции Анталья нашли не менее шести трупов. Их направили на судмедэкспертизу для установления личностей. СМИ отмечали, что одно из тел может принадлежать пропавшей без вести почти две недели назад 18-летней студентке.

Турция Мигранты Сирия

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