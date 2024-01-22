Русскоязычные жители Хельсинки протестовали против закрытия границ с РФ

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Митинг организовали активисты Александровского общества. В акции участвовали около 100 человек, которые собрались в полдень у символа Суоми - скульптурной группы «Три кузнеца», а затем прошли до Сенатской площади.

«Если правительство нашло способ, как перевозить грузы, то организация транспорта (через границу) для небольшой группы людей не составит труда», - заявил председатель общества Ростислав Владимирский.

Протестующие потребовали, чтобы финские власти обнародовали, по каким критериям закрыли границу, а также уточнили, в каких случаях они ее откроют.

Как ранее организаторы акции написали в Telegram-канале «Граница Финляндии: петиции, митинги за открытие КПП», что закрытие границы нарушило их права, пострадали их семьи, производство и бизнес.

«Мы хотим видеть Финляндию сильной. Закрытые границы - признак слабости, как будто страна не может их контролировать и принимает крайние меры», - уточнил канал.

Ранее специалист отдела коммуникаций МИД Финляндии Хенрикка Ахтиайнен сообщила, что сотрудники финской пограничной службы продолжают поддерживать контакты с российскими коллегами, несмотря на закрытие КПП.