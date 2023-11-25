25 ноября 2023, 04:11

«Русскость» захотели убрать из жестового языка на Украине

РИА «Новости»
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На Украине решили отказаться от русского жестового языка. Об этом написал журналист Александр Хребет в статье для издания Kyiv Independent.

«Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость», - рассказала ему член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк.

Заместитель главы этого общества Татьяна Кривко заявила, что сейчас активно обсуждается замена русского жеста для слова «спасибо» на международный аналог. По ее словам, украинцы не должны ни перед кем кланяться, поэтому нужно избавиться от знака, напоминающего для нее поклон.

При этом власти страны игнорируют проблемы людей с глухотой. В частности, офис президента не предоставляет сурдоперевод для заявлений Владимира Зеленского, отметила Кривко.

Ранее руководство Киевского национального университета отменило изучение русского и белорусского языков. До этого преподавателям и студентам Киево-Могилянской академии запретили общаться по-русски.

Русский язык Украина
25 ноября 2023, 09:46
Израиль озвучил число оставшихся в Газе заложников ХАМАС
Global Look Press
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Палестинское движение ХАМАС удерживает на территории сектора Газа примерно 215 заложников. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля Дорон Спилман на брифинге. Его заявление разместили в аккаунте ЦАХАЛ в соцсети X.

«Около 215 заложников остаются в Газе», - сказал Спилман.

Ранее Красный Крест подтвердил освобождение 24 заложников движения ХАМАС. Позже советник израильского премьер-министра Марк Регев указал, что палестинское движение не выпустило из анклава американцев. Однако боевики отпустили граждан Таиланда, так как страна имеет прямой контакт с Ираном - главным спонсором ХАМАС.

В пятницу, 24 ноября, в силу вступило четырехдневное перемирие между ЦАХАЛ и движением ХАМАС. Стороны пришли к договоренностям при посредничестве Катара и Египта. На территории анклава прекратили боевые действия для обмена заложниками и ввоза гуманитарной помощи.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
25 ноября 2023, 09:15
Взрывы прогремели в левобережном районе Троещина в Киеве
РИА «Новости»
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Утром 25 ноября в Киеве прозвучала очередная серия взрывов. По данным местного издания «Страна.ua», они прогремели в левобережном районе Троещина. Ранее в городе объявили воздушную тревогу.

О взрывах в столице Украины также сообщали местные издания «Зеркало недели» и «Общественное».

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы тревоги звучат в Киеве и Киевской области больше четырех часов.

Также появлялись сообщения о взрывах минувшей ночью в городе Кропивницком в центральной части страны. Никаких подробностей о последствиях местные СМИ не сообщали.

Взрывы Украина
25 ноября 2023, 09:03
Премьера Великобритании высмеяли за неумение работать молотком
Global Look Press
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Лейбористская партия Великобритании посмеялась над премьер-министром страны Риши Сунаком за отсутствие навыков в работе молотком. Публикацию разместили в социальной сети X.

Лейбористы опубликовали отрывок видеоролика, на котором Сунак при работе молотком использует не его боек, а боковую сторону.

«Риши Сунак: не сын изготовителя инструментов», - говорится в сообщении.

Газета Independent уточнила, что видеоролик сняли во время поездки премьер-министра в ювелирную мастерскую на севере Англии. В полной версии ролика использовать боковую часть инструмента Сунаку посоветовал мастер, тогда как лейбористы вырезали эту часть материала.

В декабре прошлого года Сунак попал в конфуз во время разговора с бездомным. Политик посоветовал ему открыть свое дело, а тот ответил, что просто пытается пережить зимний период. После этого Лейбористская партия обвинила премьера в том, что он слишком далек от проблем простых людей.

Великобритания Риши Сунак
25 ноября 2023, 09:02
Наперекор Западу. Чехия выступит против нефтяного эмбарго Евросоюза
pxhere.com
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Чешское руководство поддержит просьбу Словакии о продлении особого разрешения Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов. В ином случае стоимость топлива в Чехии резко увеличится, сообщила газета Lidové noviny.

Чешское руководство поддержит просьбу Словакии о продлении особого разрешения Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов. В ином случае стоимость топлива в Чехии резко увеличится, сообщила газета Lidové noviny.

«Если Словакия уже обратилась с просьбой о продлении исключения из эмбарго или только обратится, Чешская Республика ее поддержит», - указала замминистра промышленности Чехии Рене Недела.

Обозреватели подчеркнули, что в случае ввода ограничений цена на топливо резко взлетит. Заправки в стране столкнутся с трудностями в снабжении. Поставщики же будут вынуждены искать другие источники импорта.

В материале обратили внимание, что на Россию приходится 60% всех нефтяных поставок в республику. Поэтому государство рискует потерять большую часть снабжения со стороны словацкой Slovnaft, так как действующие ограничения ЕС запрещают ввоз топлива, произведенного в третьих странах из сырья России.

Ранее Дания заявила о планах начать проверки проходящих через ее проливы танкеров с российской нефтью. В некоторых случаях страна будет блокировать их передвижение.

Чехия Санкции Нефть Россия Евросоюз Словакия

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