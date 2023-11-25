«Русскость» захотели убрать из жестового языка на Украине

«Мы пытаемся избавиться от всех жестов, в которых есть хотя бы намек на русскость», - рассказала ему член экспертной комиссии Украинского общества глухих Наталья Аданюк.

Заместитель главы этого общества Татьяна Кривко заявила, что сейчас активно обсуждается замена русского жеста для слова «спасибо» на международный аналог. По ее словам, украинцы не должны ни перед кем кланяться, поэтому нужно избавиться от знака, напоминающего для нее поклон.

При этом власти страны игнорируют проблемы людей с глухотой. В частности, офис президента не предоставляет сурдоперевод для заявлений Владимира Зеленского, отметила Кривко.

Ранее руководство Киевского национального университета отменило изучение русского и белорусского языков. До этого преподавателям и студентам Киево-Могилянской академии запретили общаться по-русски.