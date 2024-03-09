Образование и наука в арабском мире имеют крепкие исторические корни. А на данном этапе сотрудничество российских и ливийских университетов будет способствовать развитию современных технологий и науки, укреплению партнерских связей двух стран.

* «Исламское государство» (ИГИЛ) - запрещенная в России террористическая организация.

Кстати, образование в Бенгази классическое. В вузе обучаются четыре года, причем парни и девушки учатся вместе. Стоит отметить, что граждане Ливии могут получать высшее образование в университете абсолютно бесплатно.

В свою очередь университет Бенгази может стать популярным местом для обучения российских студентов и повышения квалификации преподавателей-арабистов. Ливия как колыбель цивилизаций была бы интересна геологам и археологам.

Первые шаги в налаживании образовательных контактов уже сделаны. Не так давно, во время рабочей встречи в Москве ректора Северо-Кавказского федерального университета Дмитрия Беспалова с послом Ливии в России Эмхемедом Альмаграви и послом РФ в этой стране Айдаром Аганиным была достигнута договоренность о сотрудничестве с университетами Триполи и Бенгази по широкому спектру дисциплин - от фундаментальной медицины и лечебного дела до прикладной математики и инженерии.

«К концу года планируется к сдаче весь комплекс университета в Бенгази. Естественно, это и жилье для преподавателей, и общежития для студентов. Все будет на высшем уровне. Очень рассчитываем на сотрудничество с вузами РФ. Даже если не получится привезти сюда российских преподавателей, мы обратимся к коллегам из Египта, у которых есть большой опыт преподавания, в том числе русского языка», - заявил ректор вуза Эззэддин Юнис Эддресси.

В Бенгази рассчитывают, что после завершения строительства комплекса обучение в нем будет вестись на мировом уровне. В этом научно-образовательном центре, как ожидается, русский будет преподаваться как один из официальных мировых языков. Важным шагом было бы обеспечение учебных заведений российскими учебниками и иной материально-технической базой. Кстати, в Министерстве просвещения РФ отмечали, что планируют воспользоваться знаменательной датой - 225-летием со дня рождения Пушкина, - чтобы усилить позиции русского языка в мире.

Как восстанавливается Ливия Современная Ливия возрождается после кровопролитной гражданской войны и хаоса, в которые ввергли страну западные «демократические» режимы. Москва в этом ренессансе не остается в стороне, оказывая значительное дипломатическое влияние для установления прочного мира и восстановления целостности государства.

Восстанавливаются утраченные экономические, культурные и образовательные контакты. В частности, огромный потенциал у многоуровневых отношений Москвы с Бенгази - столицей Киренаики и вторым по численности городом Ливии, восстановлением которого занимается маршал Ливийской национальной армии Халифа Хафтар.

Сегодня новую страницу в своей истории пишет один из старейших вузов страны - университет Бенгази.

Открытие нового современного научно-образовательного центра должно состояться до конца этого года - его восстановление начали по личному поручению фельдмаршала Хафтара. При этом вуз не прекращал работу даже во время горячей фазы вооруженного противостояния.

Преподаватели вспоминают, что 2014–2015 годах во время городских боев было разрушено большинство зданий, а учебные заведения использовались как защитные сооружения. Однако даже в это время студенты продолжали учиться, для них была адаптирована образовательная программа. Некоторые учащиеся воевали в рядах национальной армии против боевиков ИГИЛ* (запрещенная организация в РФ), но и они продолжали свое обучение.

Интерес к России и русскому языку - огромный При университете есть департамент международного сотрудничества. Подписаны и реализуются соглашения о сотрудничестве с некоторыми европейскими и арабскими вузами. Пока в этом списке российских учебных заведений нет, но в Бенгази рассчитывают, что эта ситуация временная. Ведь в стране есть большой запрос на изучение русского языка.

«У нас есть языковой факультет, где обучаются французскому, итальянскому, английскому языкам. Хотелось бы, чтобы туда добавился русский язык. Русский язык является очень важным, и некоторые наши студенты получили гранты и обучаются сейчас в РФ. Скоро они получат магистерскую степень. Будем надеться, что сотрудничество вузов Бенгази с российскими вузами выйдет на новый уровень», - заявил ректор вуза Эззэддин Юнис Эддресси.