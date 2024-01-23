«Русский» батальон обеспокоил эстонского генерала

«Конечно, солдаты из Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы предпочитали служить рядом с домом, и в какой-то момент русскоязычных солдат в Вируском батальоне стало больше, чем эстоноязычных», - заявил генерал.

Он отметил, что теперь новобранцев «больше рассредотачивают». Пальм отметил, что с теми, кто не владеет эстонским, не говорят по-русски.

Правительство Эстонии намерено запретить голосовать на муниципальных выборах проживающим в стране россиянам и белорусам до окончания конфликта на Украине. Об этом ранее заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

Эстонский генерал Сил обороны страны Вейко-Велло Пальм пожаловался изданию Sakala , что в Вируском батальоне преобладают русскоязычные солдаты. К таким проблемам привела возможность новобранцам выбирать место службы.