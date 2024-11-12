«Русские все скупят»: чего боится абхазская оппозиция

Далее - ее прямая речь.

Мосты перекрыты. Дороги заблокированы. В Абхазии сотни протестующих вышли на улицы Сухума после задержания нескольких оппозиционных политиков. Президент Абхазии [Аслан Бжания] собрал экстренное заседание Совбеза и приказал выставить военную технику возле своей резиденции. Генпрокурор республики призвал граждан не нарушать законодательство.

В чем причина? Причиной массовых беспорядков, как заявили представители протестующих, стало инвестиционное соглашение между Абхазией и Россией. Простыми словами, документ дает право российскому бизнесу вкладывать деньги в проекты на территории республики.

Оппозиция высказалась против. Несогласные боятся, что «русские придут в Абхазию и все скупят». С одной стороны, риск стать гостями на собственной земле пусть небольшой, но есть. Но с другой - угроза куда более серьезная - скатиться к разрухе. Власти не раз говорили, что именно российские инвестиции могут сыграть ключевую роль в стабилизации экономики. А это для республики сейчас вопрос принципиальный.

Примером развития за счет инвестиций можно считать тот же соседний Краснодарский край. Инвесторы вкладывают в него в разы больше денег, чем в Абхазию. И за последние 15 лет он стал одним из самых развитых регионов России.

Соглашение было подписано 30 октября. Серьезных общественных возмущений оно не вызвало. И все бы закончилось стандартной процедурой ратификации, если бы не вчерашняя стычка пятерых представителей оппозиции с провластным депутатом.

Произошла драка. А вечером напавших на народного избранника арестовали Дальше к Министерству госбезопасности съехались родственники. Покричали. Попытались открыть ворота собственными руками. Не получилось - пригнали грузовик. У оппозиции появился повод взбрыкнуть. И свой шанс они не упустили - по Telegram-каналам полетели сообщения с призывами к протестам. И скоро все выезды из города оказались перекрыты. Общественный транспорт встал. А на въезде в Сухум образовались огромные пробки. Так появилась возможность диктовать условия. Но какие? На этот вопрос, похоже, нет ответа и у самих абхазов.

Абхазская оппозиция переживает не за арестованных активистов и даже не за инвестиционное соглашение Они понимают, что в последнее время отношения России и Грузии заметно потеплели. А допустить принятия решения о собственной судьбе у себя же за спиной они не могут. И что это могут быть за решения - тоже предугадать невозможно. Отсюда и желание протестовать. Не против чего-то конкретного, а против того, что напридумывали сами.