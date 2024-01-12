12 января 2024, 00:40

Русские школы закроют в Финляндии

РИА «Новости»
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Власти Финляндии планируют закрыть русские школы на востоке страны для сокращения бюджетных трат. Об этом сообщило местное издание Yle.

Закрыть учебные заведения предложили муниципалитеты Иматра, Йоэнсуу и Лаппеенранта. По информации издания, в городах сокращается количество детей, поэтому в целях экономии бюджета решили закрыть школы, где обучают на русском языке. Учеников переведут в другие школы, где обеспечат преподавание на русском языке.

Финские власти закрыли границу между Финляндией и Россией еще на один месяц, об этом стало известно 10 января. Эту информацию подтвердила глава Министерства сельского и лесного хозяйства Сари Эссайя.

В конце декабря несколько крупных заводов Финляндии объявили забастовки. Массовые протесты назначили на 1 и 2 февраля 2024 года в районах Коккола и Килпилахти.

Финляндия Дети Школы Русский язык Россия
12 января 2024, 01:46
Британия и США нанесут авиаудары по йеменским хуситам в ближайшие часы — СМИ
Pixabay
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Великобритания и США нанесут авиаудары по позициям хуситской группировки «Ансар Аллах» в Йемене в ночь с 11 на 12 января. Об этом заявил в соцсети X журналист газеты The Times Стивен Суинфорд.

Суинфорд заявил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак уведомил о своих планах членов правительства. Лидер Соединенного Королевства не планирует обсуждать этот вопрос с парламентом, однако он заранее предупредил лидеров оппозиционных партий.

Сунак и президент США Джо Байден должны анонсировать удары в ближайшее время: они подготовили речи заранее. За их выступлениями должны последовать аналогичные заявления от их союзников.

Предположительно, к операции в Йемене присоединяться британская авиация и флот. Степень вовлечения американских войск остается неизвестной.

После эскалации израильско-палестинского конфликта хуситы начали регулярно атаковать иностранные суда в Красном море, обстреливая их крылатыми ракетами и отправляя дроны. В ответ США объявили операцию «Страж процветания» по защите акватории, однако нападения продолжились. Госсекретарь Энтони Блинкен предупредил, что йеменских боевиков ждут серьезные последствия.

США Великобритания
12 января 2024, 00:56
Белый дом оправдался за редкие появления Байдена на публике
Викимедиа
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Пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер пришлось в ходе брифинга оправдываться перед журналиствами за слишком низкую публичную активность президента Джо Байдена. Она объяснила его редкие появления на публике активной работой.

Журналисты обратили внимание Жан-Пьер, что в последний раз Байдена видели три дня назад. По подсчетам республиканцев, за три последние недели он провел в эфире только два часа.

Представитель Белого дома отметила, что президент продолжает свою работу, регулярно проводя закрытые мероприятия и переговоры со своим вице-президентом Камалой Харрис.

«Президент активен, делает то, что нужно американцам», - заверила Жан-Пьер.

По ее словам, за последние дни Байден провел встречи с командой по нацбезопасности и принял сестру осужденного в России Пола Уилана. В будущем главу Штатов ждет очередная командировка по стране.

Ранее чукотский врач Денис Клосс дал неутешительную оценку состояния здоровья Байдена. По его словам, 81-летний политик имеет ряд возрастных проблем и не может сравниться с российским лидером Владимиром Путиным.

США Журналистика Джо Байден
12 января 2024, 00:37
Продажу противотанковых ракет Javelin Косово одобрили в США
РИА «Новости»
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Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Косово противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.

Косово запросило у США возможность закупки Javelin и 24 облегченных прицельно-пусковых установок. Планируемая продажа этих вооружений поспособствует реализации интересов Соединенных Штатов в сфере нацбезопасности, заверили в Пентагоне.

«Предполагаемая продажа укрепит долгосрочную обороноспособность Косова и возможности по защите своего суверенитета, территориальной целостности и удовлетворит его потребности с точки зрения национальной обороны», - заявили в ведомстве.

Ранее в Пентагоне признали, что не следили за поставками оружия Украине должным образом. Генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч заявил, что более половины общего объема поставок осталось неучтенным.

США Косово Пентагон
12 января 2024, 00:24
Массовые митинги против правительства прошли в Словакии
Freepik
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В Словакии прошли массовые акции протеста против правительства, манифестанты потребовали отставки кабинета министров в стране. Об этом сообщил телеканал Markiza.

По данным журналистов, в митингах участвовали «многие тысячи граждан». Протестующих организовали представители либеральных партий, которые лишились власти в республике после состоявшихся парламентских выборов в сентябре 2023 года.

Акции протеста провели в городах Братислава, Нитра, Пиештяни, Банска-Бистрица, Приевидза, Жилина, Тренчин, Поважска-Бистрица, Прешов, Спишска-Нова-Весь, Трнава, Липтовски-Микулаш, Приевидза и Левице. Самый большой митинг прошел в центре Братиславы, люди собрались на площади Словацкого национального восстания. В собрании участвовали около 20 тысяч человек.

Причиной для начала протестов в стране стало решение кабмина упразднить в правовой системе государства управление специальной прокуратуры. Закон приняли 6 декабря. На следующий день после этого в Братиславе активисты устроили большой антиправительственный митинг.

Ранее бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский заявил, что Россия является единственной страной, которая способна противостоять западным странам. По его словам, они не могут победить РФ.

Протесты Митинги Словакия

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