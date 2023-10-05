«Русские друзья». Блинкен подумал о России во время тестовой тревоги в Техасе
Выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в техасском университете в Остине прервал сигнал учебной тревоги, и он пошутил, что в этом замешаны «русские друзья». Подробности рассказало РИА «Новости».
«Это могут быть и русские друзья, пытающиеся прервать нас. <…> Рад убедиться, что национальная энергосистема работает», - заявил Блинкен.
В этот момент госсекретарь говорил о поддержке Украины. Его прервал сигнал тревоги, поступивший на сотовые телефоны присутствующих. Пользователи всех сотовых операторов США в 14:20 по времени Восточного побережья (21:00 по московскому времени) получили сообщение, которое сопровождалось громким сигналом. Американцев предупредили, что это тестовая тревога и ничего предпринимать не нужно.
Воздушная тревога, которая каждый день гудит на территории Украины совсем не учебная. Вечером в среду тревогу объявляли в Одесской, Николаевской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области.