19 ноября 2023, 19:39

«Русофобская политика». В Госдуме высказались о закрытии КПП на российско-финской границе

Pxhere
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет осудил решение Финляндии закрыть крупнейшие пункты пропуска на границе с Россией. В интервью РИА «Новости» он сказал, что финнам следовало бы вспомнить поговорку: «Без брата проживешь, а без соседа нет».

«Очень жаль, что Финляндия взяла на вооружение русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения», - заявил Шеремет.

Власти Финляндии принимают заведомо ущербные для своей страны решения, отметил депутат. Они перечеркивают многовековую совместную историю, экономические и гуманитарные связи.

Ранее Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с Россией. Финские власти заявили, что он оказался перегружен из-за десятков беженцев, которые просители убежища. На следующий день «Вартиус» открыли, но пограничники принялись усиленно возводить барьер на границе с Россией. На помощь им даже пришли военные.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что одна из причин миграционного кризиса на границе с Финляндией - политическая. По ее мнению, в Финляндию не хотят пускать россиян, чтобы потом попытаться заблокировать их счета и забрать недвижимость.

Финляндия Международные отношения Россия
19 ноября 2023, 20:36
Украину предупредили о риске «внезапного» майдана
Pixabay
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Новый майдан на Украине может начаться из-за провала украинской армии на фронте или ухудшения социально-экономического положения населения. Об этом сообщил украинский политолог Кость Бондаренко в интервью изданию «Страна.ua».

«Никто не знает, что будет, если раздастся чей-то громкий призыв. Возможно, обвинения в работе на Кремль уже не сработают», - заявил эксперт.

На данный момент настроения в отношении власти у украинского народа противоречивые. По словам Бондаренко, пока жители страны публично не критикуют руководство страны, однако «процветает кухонное диссидентство».

Президент Украины Владимир Зеленский уже опасался, что в стране произойдет новый майдан , который якобы организует Россия. Однако эксперты считают, что восстание внутри страны могут поднять сами украинцы, у которых копится скрытое недовольство из-за нынешней власти.

Владимир Зеленский Украина
19 ноября 2023, 20:13
Президент Путин получил разговорник на португальском перед саммитом G20
РИА «Новости»
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Владимир Путин перед саммитом G20 в Бразилии получил в подарок португальский разговорник. Мероприятие состоится в следующем году. Об этом президент координационного совета БРИКС Висенте Барриентос сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

Российский лидер получил книгу на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге во время пленарного заседания. Ее подарил сам Барриентос.

«В ближайшее время будет проведена встреча „двадцатки“ в Бразилии. Я подумал, что господину президенту не помешало бы иметь с собой разговорник по португальскому языку. Я ему подарил книжку», - рассказал глава координационного совета БРИКС.

Ранее МИД сообщил, что Россия продолжила сотрудничество с Индией по вопросу организации саммитов. В ноябре в виртуальном формате состоится дополнительная встреча лидеров G20. Индия уже разослала приглашения лидерам других стран. Кремль уже начал подготовку к участию Владимира Путина в мероприятии.

Саммиты G20 Владимир Путин
19 ноября 2023, 20:06
Более 115 эвакуированных из Газы россиян вылетели в Москву
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Из Каира в Москву вылетели 117 эвакуированных из Газы россиян. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию», - передали в министерстве.

На борту их сопровождают медики и психологи. Всего из зоны конфликта удалось вывезти более 550 человек, в Россию уже доставили 408 человек.

Ранее эвакуированные жители Газы благодарили российских спасателей за помощь. Измаил Эль-Наджар рассказал, что сотрудники МЧС РФ не оставили его в беде, они буквально боролись за то, чтобы вывезти мужчину из зоны палестино-израильского конфликта. Эль-Наджар признался, что по-настоящему понял значение выражения «Русские своих не бросают».

МЧС РФ Россия Конфликт Израиля и Палестины
19 ноября 2023, 20:02
США захотели утвердить запрос помощи Украине и Израилю до конца года
Pxhere
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Конгресс США рассчитывает до конца 2023 года одобрить запрос администрации о выделении помощи и Украине, и Израилю. Об этом сообщили источники телеканала NBC.

«Лидеры конгресса надеются собрать дополнительный пакет для оказания помощи», - передал канал.

Также они рассчитывают внести улучшения в иммиграционную систему США к концу года. Палата представителей, возглавляемая республиканцами, уже приняла законопроект о помощи Израилю, но он включает значительные сокращения бюджета ряда федеральных ведомств. Белый дом и демократы в сенате отказались от инициативы.

Ранее Украина столкнулась с наихудшим из возможных сценариев получения помощи от Запада. Вопрос поставок для украинской стороны республиканцы фактически готовы отодвинуть.

При этом украинцы отказываются сражаться за свою страну и хотят ее покинуть. Американский обозреватель Моника Шоуолтер призналась, что это ее шокировало, ведь Запад выдавал миллиарды для Вооруженных сил Украины. Женщину возмутил тот факт, что жители Америки и других стран должны платить, когда украинцы даже не готовы постоять за Родину, а если и делают это, то насильно.

США Украина

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