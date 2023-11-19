«Русофобская политика». В Госдуме высказались о закрытии КПП на российско-финской границе

«Очень жаль, что Финляндия взяла на вооружение русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения», - заявил Шеремет.

Власти Финляндии принимают заведомо ущербные для своей страны решения, отметил депутат. Они перечеркивают многовековую совместную историю, экономические и гуманитарные связи.

Ранее Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с Россией. Финские власти заявили, что он оказался перегружен из-за десятков беженцев, которые просители убежища. На следующий день «Вартиус» открыли, но пограничники принялись усиленно возводить барьер на границе с Россией. На помощь им даже пришли военные.

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что одна из причин миграционного кризиса на границе с Финляндией - политическая. По ее мнению, в Финляндию не хотят пускать россиян, чтобы потом попытаться заблокировать их счета и забрать недвижимость.