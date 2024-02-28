Русофобская истерия подтвердила нацеленность США на дестабилизацию России

Представители посольства подчеркнули, что обратили внимание на антироссийские заявления представителя Госдепа, отметившегося «морализаторскими» комментариями о решении российских судебных органов.

В том же духе, по оценке дипмиссии, прозвучало «наставническое» замечание одного из заместителей госсекретаря, пожаловавшегося на «поведение» России.

«Расцениваем подобные заявления как грубую попытку вмешательства во внутренние дела», - указали авторы комментария.

Так же в посольстве обратили внимание на еще одно проявление двуличных подходов США к вопросам прав человека, выражается это в том, что Штаты замалчивают собственные ошибки и недочеты, но призывают к свободе слова и приверженности демократическим ценностям за рубежом.

При этом внутри США процветает и жестокость полиции, и расовая дискриминация, фиксируются многочисленные случаи разжигания ненависти на религиозной почве, продолжается агрессивное навязывание неолиберальной повестки, указали дипломаты.

«Даже местные журналисты начинают задаваться вопросом: почему бы властям США не направить свою неуемную энергию в полезное русло. Например, на разрешение гуманитарного кризиса на южной границе», - заключили в посольстве.