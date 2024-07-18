Румынского депутата выгнали с заседания ЕП из-за намордника на лице

Шошоакэ вывели из зала по требованию главы ЕП Роберты Метсолы за то, что она «выступала за свободу слова и веру в Бога».

Румынский депутат несколько раз прерывала выступающих с трибуны, а когда ее попросили покинуть помещение, она надела на себя намордник.

По словам Шошоакэ, так она выразила протест против выдвижения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок. Кроме того, политик выступила против помощи Украине. В частности, она напомнила, что «от военного груза в стране все дороги разрушены и румыны обеднели, помогая украинцам без передышки».

Ранее стало известно, что Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на второй срок во главе Еврокомиссии.