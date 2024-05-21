Румынский депутат покусал оппонента на заседании парламента

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Конфликт на заседании парламента произошел между депутатами Даном Вылчаном и Флорином Романом. Об этом сообщило издание G4media.

Сперва парламентарии поругались, а потом Дын Вылчан напал на оппонента.

«Он пытался по-людоедски укусить меня в лицо, а когда я опустил голову, ударил меня коленом», - рассказал Роман.

Пострадавший депутат настаивает, что это была не драка, а именно нападение. После конфликта он поехал на освидетельствование в Институт судебной медицины. Теперь он собирается добиваться возбуждения уголовного дела против коллеги.

Ранее в парламенте Грузии началась массовая драка из-за принятия закона об иноагентах. До этого потасовкой закончилось рассмотрение того же законопроекта.