Румынские фермеры продолжат протестовать из-за провала переговоров с Минфином

«Мы заявляем, что никакого соглашения (на встрече в минфине - прим. ред.) достигнуто не было. Не найдено решений по сокращению бюджетных расходов по всем направлениям. Протест будет продолжаться бесконечно, пока власти не поймут, что их неспособность управлять страной реальна», - заявил представитель фермеров Дануца Андруш.

Как ранее отмечали журналисты, протест земледельцев начался 10 января. Некоторые фермеры заявили о намерении прибыть в Бухарест с тракторами. Аграрии из нескольких регионов вышли на улицу с сельскохозяйственной техникой и перекрыли въезд в столицу страны. На следующий день манифестанты отправились к представителям правительства.

Ранее румынские земледельцы разблокировали пункт пропуска на границе с Украиной. Как заявили в украинской Госпогранслужбе, легковые и грузовые автомобили теперь могут проезжать в установленном порядке.