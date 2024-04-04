Румыния выступила за объединение с Молдавией на площадке ЕС

Политик поддержал вступление Молдавии в Евросоюз и объединение с Румынией в том или ином формате. По мнению Марчела Чолаку, произошла «историческая несправедливость», и прошлое не исправить, но можно подумать о совместном будущем.

«Я поддерживаю союз, и не получал запрета. Это мое право! Я по-прежнему верю в союз Республики Молдова и Румынии. [В то,] что это будет сделано внутри ЕС, или мы найдем другой путь», - сказал он.

Марчел Чолаку заявил, что устойчивость Молдавии обеспечили за счет помощи Румынии. Он напомнил, что в республике продолжили жить румыны.

Соцопросы показали, что рядовые жители обеих стран придерживались другой позиции. Около 54% румын не поддержали объединение с Молдавией. С ними согласились половина участников исследования в республике.