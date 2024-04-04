04 апреля 2024, 14:02

Румыния выступила за объединение с Молдавией на площадке ЕС

Unsplash
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Евросоюз станет площадкой для объединения Румынии и Молдавии. Румынский премьер-министр Марчел Чолаку назвал их разделение «исторической несправедливостью» в интервью DC News.

Политик поддержал вступление Молдавии в Евросоюз и объединение с Румынией в том или ином формате. По мнению Марчела Чолаку, произошла «историческая несправедливость», и прошлое не исправить, но можно подумать о совместном будущем.

«Я поддерживаю союз, и не получал запрета. Это мое право! Я по-прежнему верю в союз Республики Молдова и Румынии. [В то,] что это будет сделано внутри ЕС, или мы найдем другой путь», - сказал он.

Марчел Чолаку заявил, что устойчивость Молдавии обеспечили за счет помощи Румынии. Он напомнил, что в республике продолжили жить румыны.

Соцопросы показали, что рядовые жители обеих стран придерживались другой позиции. Около 54% румын не поддержали объединение с Молдавией. С ними согласились половина участников исследования в республике.

Дипломатия Молдавия Международные отношения Евросоюз Румыния
04 апреля 2024, 11:01
Посольство Израиля назвало число погибших россиян, служивших в ЦАХАЛ
Global Look Press
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Девять военнослужащих израильской армии, имевших российское гражданство, погибли с момента обострения ситуации в секторе Газа. Об этом заявили на брифинге в посольстве Израиля в России, сообщил РБК.

В дипломатическом представительстве отметили, что среди солдат ЦАХАЛ есть множество россиян, обладающих двойным гражданством.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после того, как 7 октября 2023 года боевики палестинского движения ХАМАС напали на Израиль. Из-за этих событий в армию еврейского государства мобилизовали 300 тысяч резервистов.

После атаки ХАМАС израильские силы начали наносить удары по сектору Газа, в том числе по мирным жителям. По данным Всемирного банка и ООН , 75% населения анклава стали беженцами. Свыше одного миллиона жителей Газы лишились домов, более половины оставшихся в секторе палестинцев голодают.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток
04 апреля 2024, 10:37
Режим бедствия ввели в Зимбабве из-за засухи
Global Look Press
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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране режим национального бедствия из-за сильной засухи. Он написал об этом в соцсети Х.

«Мы мобилизуем ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и для смягчения последствий этого стихийного бедствия», - подчеркнул Мнангагва.

Небывалая засуха, вызванная климатическим феноменом Эль-Ниньо, спровоцировала тяжелую продовольственную ситуацию в Зимбабве. Ранее режим бедствия из-за засухи ввели в Малави и Замбии, где значительно сократилось производство зерновых культур, в том числе кукурузы, и подскочили цены на продукты.

Ранее Эммерсон Мнангагва прогнозировал, что в 2024 году еды будет недоставать 2,7 миллиона жителей Зимбабве. На устранение последствий климатической катастрофы, по его оценкам, уйдет до двух миллиардов долларов.

В России пообещали самое жаркое лето за историю наблюдений и предупредили о возможных природных катаклизмах.

Еда Питание Продукты
04 апреля 2024, 09:40
Посол в Бельгии назвал гибридную войну НАТО против России беспрецедентной
РИА «Новости»
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Североатлантический альянс развязал против России беспрецедентную гибридную войну, которая осложняется возможностью выхода ситуации из-под контроля. Об этом РИА «Новости» заявил посол в Бельгии Александр Токовинин.

«Гибридная война, развязанная странами НАТО против Российской Федерации, действительно является беспрецедентным явлением, не имеющим аналогов в сорокалетней истории холодной войны», - отметил дипломат.

Токовинин предупредил, что в противостоянии России и НАТО сломались почти все «предохранители», которые во времена СССР могли «обеспечивать сдержанность и предотвращать выход ситуации из-под контроля».

По его мнению, сейчас проблема угрозы уничтожения человеческой цивилизации из-за ядерной войны ушла на второй план в информационном пространстве.

Ранее заместитель главы МИД Александр Грушко подчеркнул, что Североатлантический альянс не сможет выстроить новую архитектуру безопасности , если не будет учитывать российские интересы. По его мнению, НАТО придется считаться с позицией России.

Бельгия Войны Россия НАТО История
04 апреля 2024, 08:17
США разместят ракеты средней дальности в Азии под предлогом сдерживания Китая
flickr
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Пентагон решил разместить в Азии ракеты средней дальности, чтобы сдерживать оборонный потенциал Китая. Об этом заявил командующий сухопутными войсками США на Тихом океане генерал Чарльз Флинн, его процитировала японская газета Asahi.

«Мы планируем сотрудничать с союзниками и партнерами в регионе и решили вскоре разместить ракеты», - указал он.

Американский генерал не раскрывал подробности о типе вооружения, которое США планирует разместить в регионе. В издании допустили, что Пентагон развернет в Азии установки Typhon, из которых можно будет запускать ракеты «Томагавк» и зенитные ракеты SM-6.

В газете добавили, что это будут первые ракеты средней дальности, размещенные в регионе с момента подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией в 1987 году.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с американским президентом Джо Байденом. В беседе китайский лидер заявил, что тайваньский вопрос является красной линией в отношениях с США.

США Ракеты Пентагон Китай Азия

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