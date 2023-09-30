Румыния усилила ПВО на границе с Украиной

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«Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины, и размещает в этом районе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули», - сказано в статье.

По информации собеседника агентство, НАТО приняло решение усилить румынскую границу из-за обеспокоенности ситуацией с безопасностью в регионе.

В сентябре румынские власти дважды сообщали об обнаружении осколков беспилотников недалеко от украинской границы.

Румынская сторона поспешила обвинить в этом Россию , однако представитель посольства Елена Копнина заявила, что никаких доказательств этому нет.

В четверг, 28 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у военного блока нет доказательств о намеренных ударах России по территории альянса.