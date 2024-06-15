15 июня 2024, 00:53

Румыния отказалась пускать россиян на Парламентскую ассамблею ОБСЕ

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Румыния отказала в визах российской делегации на Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале.

«В конце июня в Бухаресте была запланирована сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Так вот, в наш адрес, страны - соучредителя этой организации, поступила нота МИД Румынии», - написал он.

По словам Карасина, в ноте сказано, что ни одному из членов делегации РФ не предоставят визу и не разрешат въезд в государство. Такие меры приняли из-за якобы «российской агрессии против Украины».

Сенатор заявил, что российская сторона запомнит это решение Румынии.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в ущемлении россиян. По ее словам, международные правовые институты деградировали, для Европы стала нормой дискриминация России.

ОБСЕ Визы Европа Россия Румыния
14 июня 2024, 21:16
Пистолет заклинил. Наемный убийца не выполнил заказ и сбежал
Freepik
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Американский киллер провалила задание заказчиков и пустилась в бега. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Эйми Бетро прибыла в Великобританию в августе 2019 года и, чтобы не привлекать к себе внимания, изображала из себя обычную туристку.

Она делала вид, что находится на отдыхе, публиковала в соцсетях фото и видео своих путешествий.

Когда она выследила одну из своих жертв и попыталась произвести выстрел из пистолета, он заклинил. После этого наемная убийца вернулась в Соединенные Штаты, так и не выполнив задание.

Заказчиков преступления, в отличие от его исполнительницы, арестовали правоохранительные органы.

В 2019 году наемного убийцу Марка Феллоуза, также известного в Манчестере как Iceman, приговорили к пожизненному заключению за ликвидацию двух криминальных авторитетов.

Великобритания Преступления Оружие
14 июня 2024, 18:38
Кэмерон предложил охотиться за российской нефтью
Pxhere
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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил открыть охоту за танкерами с российской нефтью. Одно из предложений — блокировать суда в итальянских портах, сообщила газета Corriere della Sera.

«Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по миру. <…> Нужно охотиться за всем - деньгами, нефтью, остановить газ, корабли», - сказал Кэмерон.

Дипломат призвал накладывать санкции не только на Россию, но и другие страны: Израиль, Киргизию, Китай и Турцию. Но любая дестабилизация на мировом нефтяном рынке приводит только к росту цены. Так в интервью RT прокомментировал призыв Кэмерона директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее участники саммита G7 в Италии решили ужесточить соблюдение потолка цен на российскую нефть , сократить доходы страны от продажи металлов и задушить будущие проекты в сфере энергетики.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предложил открыть охоту за танкерами с российской нефтью. Одно из предложений - блокировать суда в итальянских портах, сообщила газета Corriere della Sera.

Суд Санкции Нефть Россия Деньги Китай
14 июня 2024, 18:23
Предполагаемого организатора побега Артема Усса задержали в Италии
РИА «Новости»
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В Италии задержали предполагаемого организатора побега сына сенатора и бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артема. Об этом сообщило агентство ANSA.

По его данным, речь идет о сооснователе компании-разработчика справочно-правовой системы «Право.ру» Дмитрии Чиракадзе.

«Считается, что он был руководителем банды, которая фактически помогла Уссу сбежать», - отметили авторы материала.

В январе 2023 года Усс попросил итальянские власти экстрадировать его в Россию. В Соединенных Штатах ему грозило до 30 лет тюрьмы по обвинению в уклонении от санкций и отмывании денег.

Италия Побеги Санкции Россия Аресты
14 июня 2024, 16:49
Китай назвал независимость в Тайване несовместимой с миром
Unsplash
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Независимость Тайваня и мир в Тайваньском проливе несовместимы. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган.

Так он прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о возможности использовать Вооруженные силы США на Тайване. Сяоган назвал недопустимым иностранное вмешательство в этот вопрос и подчеркнул, что «это дело более 1,4 миллиарда китайцев».

«Следует отметить, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе, независимость Тайваня будет означать войну», - указал Сяоган.

Он призвал Соединенные Штаты осознать опасность сепаратистских настроений на острове и не поддерживать независимость Тайваня.

В начале июня Байден в одном из интервью допустил привлечение военных США в случае «вторжения» Китая на Тайвань. При этом еще в январе он отмечал, что США не поддерживают независимость Тайваня и привержены принципу одного Китая.

США Китай Джо Байден Тайвань

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