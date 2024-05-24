Румыния объявила персоной нон грата дипломата посольства России
Работающий в посольстве России в Бухаресте дипломат стал персоной нон грата из-за нарушений положений Венской конвенции о дипломатических отношений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел европейской страны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии РБК заявила, что Россия даст ответ на решение Румынии по российскому адвокату.
В ведомстве подчеркнули, что по распоряжению министра Луминицы Одобеску на беседу вызвали уполномоченного по делам Российской Федерации в Бухаресте, которому вручили ноту. Ей объявили дипломата нежелательным лицом.
«МИД объявил персоной нон грата на территории Румынии дипломата из посольства Российской Федерации в Бухаресте за действия, противоречащие положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях», - заявили в пресс-службе.
Имени и должности сотрудника посольства МИД Румынии не привел.