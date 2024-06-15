Румыния не допустит Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ

Читайте нас в:

Сначала республика пообещала не выдавать визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ. Для некоторых граждан ограничения действуют на уровне Евросоюза.

«Решение также направлено против Белоруссии», - заявил Филип.

Депутат Леонид Слуцкий отметил, что ситуация заставляет возобновить дискуссию о необходимости пребывания представителей России в организации. По его мнению, при такой дискриминации вообще нет смысла оставаться в ассамблее.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в ущемлении россиян. Дипломат отметила, что международные правовые институты деградировали, для Европы стала нормой дискриминация России.