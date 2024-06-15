Румыния не допустит Белоруссию на сессию ПА ОБСЕ
Румыния решила не допускать к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию. Об этом рассказал пресс-секретарь румынского МИД Раду Филип, сообщило РИА «Новости».
Сначала республика пообещала не выдавать визы ни одному из членов российской делегации на ПА ОБСЕ. Для некоторых граждан ограничения действуют на уровне Евросоюза.
«Решение также направлено против Белоруссии», - заявил Филип.
Депутат Леонид Слуцкий отметил, что ситуация заставляет возобновить дискуссию о необходимости пребывания представителей России в организации. По его мнению, при такой дискриминации вообще нет смысла оставаться в ассамблее.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Евросоюз в ущемлении россиян. Дипломат отметила, что международные правовые институты деградировали, для Европы стала нормой дискриминация России.