21 января 2025, 10:35

Руководству ФРГ предложили снова импортировать нефть из России

РИА «Новости»
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Немецкому руководству следует возобновить импорт российской нефти для НПЗ в немецком городе Шведт, чтобы урегулировать цены на топливо. Об этом заявила депутат бундестага Севим Дагделен в социальной сети X.

Она прокомментировала статью в Berliner Zeitung, где говорилось о влиянии антироссийских санкций на завод в Шведте. НПЗ перерабатывал российские нефтепродукты, которые поступали на предприятие по трубопроводу «Дружба». После введения ограничений против России завод пришел в упадок. Рабочим грозят сокращения.

«Это безумие должно быть остановлено. Нам <…> снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители за счет открытия „Северного потока - 2“ и импорта российской нефти для НПЗ Schwedt», - подчеркнула депутат.

Ранее из-за американских санкций против России в китайском порту Донцзякоу в провинции Шаньдун застряли три танкера с нефтью. Руководство гавани отказалось разгружать суда, попавшие под рестрикции США.

Германия Нефть Россия Промышленность
21 января 2025, 09:37
Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения
Unsplash
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Президент США Дональд Трамп сразу после инаугурации подписал указ об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения. Об этом сообщил телеканал CNN.

Согласно новому указу, права на гражданство теперь не будет у детей, оба родителя которых к моменту их появления на свет находились в США с документами на временное проживание, а также с туристической или рабочей визой.

Помимо этого, его не выдадут, если мать ребенка на момент его рождения находилась в Штатах незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом страны.

«Абсурдно, что мы единственная страна в мире, где [действовали подобные правила] с получением гражданства по праву рождения», - заявил американский лидер во время подписания указа.

Ранее Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения. Особое внимание американские власти обращают на то, что ВОЗ требует от США несправедливых взносов, которые значительно превышают размер платежей других стран.

США Дональд Трамп
21 января 2025, 09:32
Число жертв пожара на горнолыжном курорте в Турции увеличилось до 10
Global Look Press
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Число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Болу в Турции выросло до 10, 31 человек пострадал. Об этом со ссылкой на данные МВД страны сообщил телеканал TRT Haber.

До этого министр внутренних дел республики Али Ерликая в соцсети X заявил о шести погибших и 31 пострадавшем. По его словам, все они являются гражданами Турции. Сообщение о происшествии появилось в 03:27. В тушении пожара участвуют 267 спасателей.

Ранее в российском посольстве в Турции заявили, что не получали сведений о гражданах России, пострадавших при пожаре в Болу. По данным турецкого правительства, в момент происшествия в отеле находились 237 человек.

Ранее, 2 января, в Турции произошел еще один пожар в отеле. Здание практически полностью сгорело. Оно состояло из дерева, поэтому огонь быстро распространился. Постояльцы уехали незадолго до ЧП, поэтому никто не пострадал.

Известно, что во время возгорания в отеле находились 237 человек. Министр внутренних дел республики Али Ерликая в соцсети X ранее заявил о шести погибших. По его словам, у всех было турецкое гражданство.

Ранее в российском посольстве в Турции заявили, что не получали сведений о гражданах РФ, пострадавших при пожаре в Болу.

В начале января в Турции произошел еще один пожар в отеле. Здание практически полностью сгорело. Постояльцы уехали незадолго до ЧП, поэтому никто не пострадал.

Турция Пожары Отели
21 января 2025, 09:27
В меню инаугурационного обеда Трампа нашли вино с «русским» названием
Global Look Press
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На обеде после церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа гостям предложили игристое вино Korbel Russian River Valley Natural. Об этом сообщила журналистка CNN Элейн Трин на своей странице в соцсети X.

Сотрудница телеканала опубликовала меню, в котором значилось вино с названием, привлекшим внимание СМИ. Его подали к десерту вместе с яблочным мороженым.

Напиток производят на винодельне в Калифорнии. Русская река (в некоторых русскоязычных источниках ее называют Рашен-ривер), которая упоминается в названии напитка, протекает через округа Мендосино и Сонома, а затем впадает в Тихий океан.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что президент США своими словами после инаугурации нанес чудовищный удар по всем ценностям либеральной элиты в Европе.

США Дональд Трамп Россия Вино Инаугурация Трампа 2025
21 января 2025, 09:24
Трамп сообщил о работе над увольнением назначенцев администрации Байдена
Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его офис занимается увольнением более тысячи сотрудников, которые были назначены предыдущей администрацией, но не соответствуют требованиям новой власти. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

«Наш первый день в Белом доме еще не закончен! Мой отдел по вопросам персонала президента находится в активном процессе выявления и увольнения свыше тысячи президентских назначенцев бывшей администрации, которые не соответствуют нашему видению, как сделать Америку снова великой», - отметил Трамп.

Среди тех, кто будет уволен, президент назвал бывшего главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и бывшего специального представителя США по Ирану Брайана Хука.

Трамп также подписал указ об отмене 78 решений , которые принял его предшественник Джо Байден. Помимо этого, президент наложил запрет на принятие новых нормативных актов до тех пор, пока новая администрация не получит полный контроль над работой правительства.

США Белый дом в США Дональд Трамп

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