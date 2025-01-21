Она прокомментировала статью в Berliner Zeitung, где говорилось о влиянии антироссийских санкций на завод в Шведте. НПЗ перерабатывал российские нефтепродукты, которые поступали на предприятие по трубопроводу «Дружба». После введения ограничений против России завод пришел в упадок. Рабочим грозят сокращения.

«Это безумие должно быть остановлено. Нам <…> снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители за счет открытия „Северного потока - 2“ и импорта российской нефти для НПЗ Schwedt», - подчеркнула депутат.

Ранее из-за американских санкций против России в китайском порту Донцзякоу в провинции Шаньдун застряли три танкера с нефтью. Руководство гавани отказалось разгружать суда, попавшие под рестрикции США.