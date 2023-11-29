Руководство Японии предложило внести хронику бомбардировки Хиросимы список ЮНЕСКО

Хроника состоит из более 1,5 тысячи фотографий и двух кинолент, которые сняли в период с 6 августа 1945 года. На материалах фотографы и операторы запечатлели результаты атомной бомбардировки со стороны США, в том числе раненых людей и грибовидное облако.

Номинация в реестр «Память мира» проходит раз в два года, при этом страна может подать две заявки. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии рассмотрело пять заявок и выбрало две из них. Помимо хроники бомбардировок ведомство рекомендовало включить в список всемирного наследия хранилище сутр в буддийском храме Дзодзедзи. Японская сторона передаст заявки в ЮНЕСКО до конца ноября.

Ранее в список всемирного наследия вошла пустыня Каракумы. В перечень также включили пустынные экосистемы Туркменистана «Берекетли Гарагум», «Ераджи», «Гаплангыр» и «Репетек».