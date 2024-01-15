Руководство Тайваня попросило США решить проблему двойного налогообложения

В 2023 году, напомнила она, страны подписали первую партию соглашений в рамках «Торговой инициативы Тайваня и США в XXI веке», наладили тесное партнерство. Цай Инвэнь заявила, что рассчитывает на продолжение развития тайваньско-американских отношений , которые станут важной движущей силой развития региона.

«Мы также надеемся, что проблема двойного налогообложения между Тайванем и Соединенными Штатами будет решена как можно скорее», - заявила глава администрации.

Цай Инвэнь сказала, что это поможет тайваньским бизнесменам диверсифицировать свое зарубежное присутствие, а США - укрепить собственную экономическую устойчивость и создать больше экономических и торговых ниш для обеих сторон. По ее мнению, в будущем страны смогут расширить сотрудничество в таких областях, как технологическое развитие, экологическая устойчивость, культура и образование.

На Тайване прошли выборы главы администрации и парламента.

МИД Китая выразил протест из-за того, что Госдеп США выпустил заявление по поводу голосования. В КНР напомнили, что американские власти обещали поддерживать с островным государством только торговые, культурные и другие неофициальные отношения.