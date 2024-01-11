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Карлсон подчеркнул, что Германия позволила США уничтожить российский газопровод «Северный поток», который был ее основным источником природного газа. Этот шаг «искалечил» экономику ФРГ на ближайшие десятилетия, и не факт, что она вообще сможет оправиться.

По словам журналиста, в Германии стали притеснять владельцев ферм, которые являются источником продовольствия.

«Это приведет к голоду. Такое впечатление, что страна твердо решила себя убить», - сказал Карлсон.

В январе в ФРГ начались протесты фермеров, критикующих объявленные меры по экономии бюджета. Власти хотят отменить субсидии на дизельное топливо, за счет чего казна могла бы получить 440 миллионов евро. Из-за митингов страна столкнулась с дефицитом овощей.

Жители Германии восстали против «самоубийственной» политики своей страны, заявил американский журналист Такер Карлсон в программе Tucker Carlson Uncensored.

По его словам, германская экономика серьезно пострадала.