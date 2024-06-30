30 июня 2024, 18:34

Руководство форума в Давосе обвинили в домогательствах

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Основателя Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба и руководство обвинили в дискриминации и домогательствах в отношении женщин. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Сотрудники форума рассказали изданию, что Шваб создал для работников «враждебную по отношению к женщинам и темнокожим» атмосферу. Руководство ВЭФ уволило по меньшей мере шесть сотрудниц во время беременности или декретного отпуска. Работающие на форуме женщины также сообщили о сексуальных домогательствах со стороны старших менеджеров.

Работающие со Швабом сотрудницы признались, что он делал им непристойные комментарии.

Ранее в домогательствах к сотрудницам обвинили основателя SpaceX Илона Маска. В WSJ сообщили, что бизнесмен имел интимные отношения с некоторыми подчиненными и попросил одну из них родить ему детей.

Домогательства Женщины Всемирный экономический форум в Давосе — 2020
30 июня 2024, 17:48
Орбан пообещал создать в Европарламенте новый альянс правых сил
Global Look Press
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В Европарламенте создадут новый альянс правых сил, в который войдут три партии. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его процитировало агентство Associated Press.

Он совершил визит в Вену и анонсировал новый альянс «Патриоты за Европу», в составе которого будут его партия «Фидес - Венгерский гражданский союз», «Австрийская партия свободы» Герберта Кикля и ANO 2011 экс-премьера Чехии Андрея Бабиша.

Он добавил, что жители Европы стремятся к трем вещам: миру, порядку и развитию, однако вместо этого им достаются война, миграция и стагнация.

Согласно результатам прошлых выборов в ЕП, партия Кикля получила шесть мест, фракция Орбана - 11 мест, а ANO 2011 - семь.

Ранее политолог Николай Межевич высказал мнение, что выборы в Европарламент мало повлияют на отношения Евросоюза с Россией. Он также призвал не придавать большого значения результатам этого голосования.

Чехия Венгрия Европарламент Швейцария
30 июня 2024, 17:32
Рекордную явку зафиксировали на парламентских выборах во Франции
Global Look Press
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На парламентских выборах во Франции зафиксировали рекордную явку. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

«По состоянию на 12 часов (13:00 по московскому времени - прим. ред.) явка составила 25,9%», - уточнили в министерстве.

Там добавили, что в 2022 году в то же время явка составляла 18,43%. Итоги первого тура голосования подведут после закрытия последних избирательных участков.

Внеочередные парламентские выборы стартовали во Франции 30 июня. По данным последних социальных опросов, лидером стала партия «Национальное объединение». Она обогнала фракцию президента Франции Эммануэля Макрона «Ренессанс» и «Новый народный фронт».

Франция Выборы
30 июня 2024, 17:25
Новый глава МИД Белоруссии созвонился с Лавровым
РИА «Новости»
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Новый белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков провел телефонные переговоры со своим коллегой из России Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили график контактов и двустороннее сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

Министры обсудили актуальные международные проблемы и вопрос союзной интеграции. Также дипломаты уделили внимание вопросам взаимодействия стран с международными организациям. Лавров поздравил Рыженкова с назначением и пожелал ему успехов в работе.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал отношения России и Белоруссии. По его словам, государства всегда учитывают интересы своих народов при принятии решений. Он добавил, что товарооборот между странами составил 48 миллиардов долларов.

Дипломатия Белоруссия Сергей Лавров МИД РФ
30 июня 2024, 17:21
Взрыв газа в кондитерской унес жизни четырех жителей Турции
Unsplash
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В турецком городе Торбалы, расположенном в провинции Измир, произошел взрыв газа. В результате ЧП четыре человека погибли, еще 35 пострадали, сообщил телеканал NTV.

Репортеры уточнили, что газовый баллон взорвался в кондитерской, расположенной в жилом доме. Три человека погибли на месте, еще одного медики пытались спасти в больнице, но он скончался. Всех пострадавших увезли в медучреждения, где им оказывают всю необходимую помощь.

Взрывной волной повредило 11 зданий на улице. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил о начале расследования причин ЧП.

Ранее в Ростовской области в доме произошел взрыв газа. В результате один человек получил ожоги, его увезли в больницу.

Турция Газ Взрывы

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